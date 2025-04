Sant Jordi 2025 en Barcelona y Catalunya, en directo: última hora de la diada de libro y la rosa: firmas, paradas y libros más vendidos

Silvia Intxaurrondo y Pedro Piqueras, dos periodistas debutantes en Sant Jordi

Los periodistas Silvia Intxaurrondo y Pedro Piqueras afrontan con mucha "ilusión" y "emoción" su debut en el Día del Libro de Sant Jordi, con "el deseo de encontrarse con los lectores". En declaraciones a EFE, Intxaurrondo ha dicho que es la primera vez que viene a Barcelona por Sant Jordi: "Tengo la suerte de venir ahora como escritora y, aunque todo el mundo me dice que es muy emocionante, no llega ni a la mitad de la emoción que estoy sintiendo aquí en Barcelona ya desde ayer, con la llegada".

Pedro Piqueras, también en su primer Sant Jordi, lamentaba que habitualmente no podía acercarse a esta "fiesta única" porque siempre trabajaba y debía presentar el informativo. "El primero como autor, claro, porque como lector vine una vez, pero me fui enseguida. Mi problema es que como siempre he trabajado el Día de Sant Jordi, era imposible acercarme, pero lo estoy viendo como una fiesta única", ha apuntado.