Blue Jeans: "A mí lo que me gusta es escribir, he acabado con todas las etiquetas"

Con títulos como 'Canciones para Paula' o '¡Buenos días, princesa!', Blue Jeans -pseudónimo de Francisco de Paula- se convirtió en una de las voces más reconocibles de la literatura juvenil. Empezó escribiendo novelas siempre con el romanticismo como núcleo, pero quiso quitarse esa etiqueta y desde hace unos años el eje principal de sus historias ha pasado a ser el 'thriller', sin abandonar el género juvenil que lo catapultó al éxito. Su última novela, la número 18, 'La última vez que pienso en ti' (Planeta), arranca con una desaparición y se ambienta en plena diada de Sant Jordi, una idea que empezó a tomar forma durante su paso por la primera edición del Crush Fest.

¿Por qué decidió incorporar Sant Jordi como escenario principal de la novela?

Sant Jordi es mi día preferido del año, y lo llevo viviendo en Barcelona desde el año 2010. He venido todos los años menos el de la pandemia, y ya hacía tiempo que me apetecía tratar el tema de que el 23 de abril fuera un poco el fondo de una novela. También coincide que hace un año acudí al festival Crush Fest en la Universidad de Barcelona y también decidí darle mi pequeño homenaje, pero sobre todo quería recordar todos estos años que he pasado en Barcelona el día de Sant Jordi.

Introduce un poco el tema de las nuevas autoras que salen de redes sociales como TikTok. ¿Cómo lo ve como autor con trayectoria en el género?

Esto ha llegado sobre todo por el fenómeno Wattpad (plataforma/red social para escribir tus propios libros en línea). Esas escritoras, porque son casi todas chicas, que tenían millones de lectores en sus cuentas ahora están publicando para editoriales importantes, y esto ha arrastrado a un montón de lectores. Yo las admiro mucho, porque es gente joven que está haciendo leer a otra gente joven, y eso para todos los que nos dedicamos al mundo del libro es muy positivo.

Creo que es fundamental el trabajo que hacemos los de literatura juvenil para que en el futuro la gente lea" Francisco de Paula

También critica las opiniones externas que tachan la literatura juvenil como si fuera poca cosa o no fuera seria.

Sí. De hecho el propio personaje principal, Arán, va al festival de literatura juvenil porque acompaña a su hermana, pero él va diciendo que es literatura de niñas y para gente infantil, que es el concepto que tiene mucha gente del género. Muchos creen que es una literatura de segunda, que "cómo van a leer ese tipo de libros", catalogándolos de algo inferior. Incluso a mí mismo me preguntan que cuándo voy a dar el salto como autor. Y si tú creas un lector, o consigues que un chico o una chica lea con 16 años, también consigues que sea un lector para toda la vida. Por eso creo que es fundamental el trabajo que hacemos los de literatura juvenil para que en el futuro la gente lea. Y ahora además está pasando por un gran momento, está creando lectores. Pero el género en realidad es para todos los públicos, no solo para jóvenes.

Entrevista al escritor Francisco de Paula, Blue Jeans, por el estreno de su nueva novela, “La última vez que pienso en ti” / Macarena Pérez / EPC

¿Cómo es ser uno de estos autores que crea lectores desde hace tiempo?

Cuando me reconocen por ser autor de 'Canciones para Paula' y me dicen que han empezado a leer gracias a mí, hay esa nostalgia de una época que fue un 'boom' increíble, con una película de 'El club de los incomprendidos' (estrenada en 2014) y la gente me pedía fotos por la calle. Es muy bonito, pero a la vez exigente. Siempre cuando escribo quiero que el siguiente sea el mejor de todos, pero me he dado cuenta de que puede ser que ya haya escrito mi libro más vendido o del que más se va a hablar de mi carrera profesional. Ahora lo vivo con más tranquilidad, con más experiencia, y yo creo que soy un poquito mejor escritor por la trayectoria que tengo y por cómo planteo cada libro. Hay que estar contento de haber llegado aquí con 18 libros y sin haberme metido con nadie por el camino.

¿Cómo fue cambiar del romance en el que tanto triunfó a pasar al 'thriller'?

A mí me gusta el misterio de siempre, y yo en mis libros con corazoncitos ya iba metiendo alguna muerte, algún crimen, algún misterio. Lo que pasa es que el corazón se lo comía todo. Y aunque en mis novelas románticas he hablado de trastornos de conducta alimentaria, de bullying, de sexo, de relación padres e hijos, de lo que pasa en internet, incluso del SIDA; al final del libro el lector decía "¿y por qué este se ha quedado con esta?". Entonces llegó un momento en el que vi que podía seguir hablando de libros con corazones, pero corría el riesgo de cansar al lector, de cansar a la editorial y de cansarme yo.

Salió de la zona de confort.

Sí. De vez en cuando hay que arriesgar, hay que salir y buscar otras alternativas. Entonces lo que hice fue darle la vuelta: antes era el misterio dentro del romance, y ahora el eje principal es la desaparición, la muerte, un crimen o una investigación. Siguen siendo mis historias de amor, amistad y todo tipo de temas; pero el centro está en quién es el culpable. Pero sí tenía claro que no me iba a poner a escribir una novela de romanos, porque ya que el género juvenil me ha traído hasta donde estoy ahora, voy a seguir con ese género en el que me siento cómodo.

Corría el riesgo de cansar al lector, de cansar a la editorial y de cansarme yo" Francisco de Paula

¿Y tiene pensado alguna vez volver a los 'corazoncitos'?

No sé si es volver, avanzar, retroceder, saltar, o bajar. A mí me gusta escribir. Por ejemplo, esta novela empieza con un título romántico dentro de una portada que es mitad romántica, mitad policíaca. Es una historia en la que hay una desaparición pero también hay amor. ¿Por qué? Porque he decidido acabar con todas las etiquetas, me las he querido saltar. Pero es verdad que luego, tanto editorial como librerías, incluso la propia prensa, te tiene que catalogar de alguna manera. Lo entiendo, porque se necesitan esas etiquetas para calificarnos y para ponernos en algún sitio. Yo no sé qué va a pasar en el futuro, no sé si voy a escribir romance, 'thriller', distopía o ciencia ficción. A mí me gusta escribir, me gusta documentarme, me gusta indagar en los personajes, evolucionarlos. Y eso es lo que seguro que va a pasar en el futuro. Pero no tengo ni idea de lo que voy a escribir.

Entrevista al escritor Francisco de Paula, Blue Jeans, por el estreno de su nueva novela, “La última vez que pienso en ti” / Macarena Pérez / EPC

Y quitarse etiquetas.

Bueno, las etiquetas me las pondrá la editorial. Ellos me vendían como el Federico Moccia español en su época. No sé si a él le hace gracia que le ponga algo así. Pero yo tengo que hacer la mejor novela posible, y me salto todo eso. Hago un poco lo que me apetece, lo que crea que viene mejor para la novela como por ejemplo contar una historia de amor muy bonita con algún muerto de por medio.

Me vendían como el Federico Moccia español en su época. No sé si a él le hizo gracia" Francisco de Paula

¿Cómo encara su visita otra vez a Barcelona para este Sant Jordi?

Pues con mucha ilusión, como cada año. Lo vivo con mucha intensidad, me lo paso muy, muy bien. Hay autores que se agobian en Sant Jordi. A mí me dejan dos paradas, una por la mañana y otra por la tarde, y ahí me paso todo el día, que se agradece porque no tengo que estar de un lado para otro. Y aparte no tienen que venir los lectores detrás de mí y llegar a un sitio donde ya ir. Firmamos todo por la mañana en un sitio, firmamos todo por la tarde en otro. Y lo vivo... Para mí es el mejor día del año. Y me encanta Barcelona el 23 de abril, las calles, el ambiente que hay. Para mí es un día increíble, estoy deseando que llegue, y me lo paso muy bien. Y este lo encaro con una novedad encima, ambientada en Barcelona, y que Sant Jordi es el fondo. Así que espero que nos vaya muy bien.