Sant Cugat urge a la Generalitat a desdoblar la línea de FGC por la saturación hacia Barcelona

El alcalde de Sant Cugat del Vallès, Josep Maria Vallès (Junts), se ha reunido este jueves 26 de junio con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa (PSC), para trasladarle dos de las principales prioridades del municipio: mejorar la saturada conexión ferroviaria con Barcelona y avanzar en la creación de nueva vivienda asequible. El encuentro, que ha durado cerca de una hora en el Palau de la Generalitat, se ha desarrollado en un clima de “trabajo” y con un Illa “muy receptivo”, según ha explicado el propio Vallès en rueda de prensa antes del inicio de la Fiesta Mayor de la ciudad con el pregón del Àngel Llàcer.

En el ámbito de la movilidad, el alcalde ha puesto sobre la mesa el histórico colapso de la línea de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), que enlaza Sant Cugat con Barcelona y recibe trenes procedentes de Sabadell, Terrassa y Rubí (S1 y S2). “No hay posibilidad de añadir más convoyes ni de incrementar las frecuencias con la infraestructura actual”, ha advertido Vallès. Por ello, ha reclamado el desdoblamiento de la vía para aumentar la capacidad y permitir que los trenes de Sabadell y Terrassa puedan detenerse en Sant Cugat y, desde allí, enlazar directamente con Barcelona. Una propuesta que, según el alcalde, contribuiría a reducir el uso del vehículo privado y aliviar la congestión en las horas punta.

Vallès también ha pedido acelerar proyectos estratégicos como los intercambiadores del Hospital General de Catalunya y Volpelleres para conectar FGC con la línea R8 de Rodalies y mejorar la intermodalidad con el conjunto del área metropolitana.

En materia de vivienda, el alcalde ha reclamado desbloquear el nuevo barrio de Can Ametller, destinado a vivienda pública para jóvenes y presentado en su día por el anterior gobierno municipal (PSC, Junts y CUP). Ha recordado que Sant Cugat está dispuesto a aportar un 10 % de los 50.000 pisos de protección oficial que la Generalitat se ha comprometido a impulsar en Catalunya. Tanto el proyecto de Can Ametller como la propuesta para el antiguo campo de golf Can Sant Joan para construir un 'ecobarrio'—planteada este febrero por el actual equipo de gobierno de Junts y ERC — continúan a la espera del visto bueno definitivo de la administración catalana.

Por último, Vallès ha defendido la necesidad de endurecer los requisitos de acceso a la vivienda protegida, elevando de tres a diez años el mínimo de empadronamiento exigido y permitiendo computar años no consecutivos. “Así permitiríamos que quienes se han visto obligados a marcharse de Sant Cugat puedan volver”, ha argumentado. La medida, que busca frenar la expulsión de jóvenes del municipio, ha generado debate en el conjunto de Catalunya.

Vallès ha asegurado que Illa ha acogido las propuestas con interés y que la reunión ha servido para reforzar la colaboración entre administraciones. “Ha sido una reunión de trabajo, no un mero encuentro protocolario”, ha concluido.