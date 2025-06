Fiesta Mayor de Sant Cugat 2025: los actos que no te puedes perder

Sant Cugat del Vallès calienta motores para su Festa Major 2025, que se celebrará del 26 al 29 de junio. La ciudad se vestirá de gala para acoger una programación repleta de actividades para todos los públicos, desde tradiciones centenarias y espectáculos culturales hasta conciertos musicales.

Este año, la Festa Major llega cargada de novedades. Una de las más esperadas es el pregón inaugural, que correrá a cargo del carismático Àngel Llàcer. El conocido actor y director teatral será el encargado de dar el pistoletazo de salida a las festividades el jueves 26 de junio a las 20:00h en la Plaça de la Vila, tras el Seguici d'Inici de Festa Major que recorrerá las calles de la ciudad desde las 19:00h.

Una de las grandes primicias de esta edición será el estreno del nuevo Seguici del Ram, que pondrá el foco en los jóvenes y niños como protagonistas, garantizando el relevo generacional en la preservación de las tradiciones.

El apartado musical es, como siempre, uno de los platos fuertes de la Festa Major de Sant Cugat. El escenario de la Plaça d'Octavià acogerá grandes nombres del panorama musical catalán.

El jueves 26 de junio, la noche culminará con el concierto de La Ludwig Band a las 23:30h, presentando su aclamado disco "Gràcies per venir". La Orquestra Meravella ofrecerá un concierto a las 21:15h y un posterior baile a las 23:00h en el Parc de Ramon Barnils, mientras que Libérica, con Pere Martínez y Manel Fortià, deleitará al público con su fusión de música tradicional catalana y flamenco en el Celler Modernista a las 21:30h.

Séquito Nocturno de la Fiesta Mayor Sant Cugat / Ayuntamiento Sant Cugat

El viernes 27 de junio será el turno de Al·lèrgiques al Pol·len, que subirán al escenario del Parc de Can Vernet a las 23:00h con su pop-rock festivo. La Plaça d'Octavià vibrará a las 23:30h con el Live Karaoke Show con De Mortimers. Posteriormente, a las 00:45h, el Parc de Can Vernet acogerá el directo explosivo de Fades, redefiniendo la escena pop catalana con su estética transgresora. La noche se alargará hasta la madrugada con Dj Marc Navarro en el Parc de Can Vernet a las 02:00h.

El sábado 28 de junio trae una programación musical muy diversa. Desde el Jazzduopop en la XXIV Tast de Vins (19:00h, Celler Modernista), hasta conciertos de Orquestra Diletant de Catalunya (20:00h, Plaça de la Vila) y Backline Choir (20:00h, Amfiteatre dels Jardins del Vallès). La noche se encenderá con el concierto de Griso a las 23:00h en la Plaça de Barcelona, presentando su álbum "Lunàtico", y Dani6ix & IZZKID a las 23:00h en el Parc de Can Vernet, referentes del pop urbano catalán. Para los amantes del swing, la Plaça de Can Quitèria será el punto de encuentro con Ksenia & The K Quintet (21:30h) y Swing Shot Septet (23:30h), además de exhibiciones de lindy hop, balboa y shag. La jornada culminará con Flashy Ice Cream a las 00:30h en el Parc de Can Vernet, pioneros de la escena urbana en catalán.

El domingo 29 de junio, la música clásica resonará con la Orquestra Moderna Fusió a las 12:30h en el Celler Modernista, y la Societat Coral La Lira acompañada por la Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona a las 22:00h en la Plaça de l'Om. El jazz también tendrá su espacio con Albert Vila Organ Trio feat. Perico Sambeat a las 21:00h en la Plaça de Can Quitèria, un concierto que promete una fusión de jazz, blues y soul.

Tradición y cultura popular

Las raíces y la cultura popular catalana tendrán un papel central en la Festa Major. El jueves 26 de junio, a las 22:00h, la Plaça de l'Om acogerá un espectáculo de danza catalana de raíz tradicional con el Grup Mediterrània.

Los Gegants y los Caparrots en la Fiesta Mayor de Sant Cugat / Ayuntamiento Sant Cugat

El viernes 27 de junio, desde los Versots y malabarada infantil y joven a las 20:00h, seguidos del emocionante Correfoc infantil y joven de Festa Major a las 20:30h, que contará con la participación de las Banyetes de la Creu Alta de Sabadell y Diables de Sant Cugat en la Plaça d'Octavià.

El sábado 28 de junio amanecerá con la Matinada bastonera a las 9:00h, un pasacalles con todos los grupos de Bastoners de Sant Cugat. Por la tarde, a las 18:00h en la Plaça d'Octavià, se celebrará la XXVIII Diada castellera de Festa Major, con la participación de los Capgrossos de Mataró, Moixiganguers d’Igualada y los Castellers de Sant Cugat, un espectáculo de fuerza y trabajo en equipo que no te puedes perder. La 37ª Trobada Gegantera reunirá a diversas collas de gigantes de toda Catalunya, con la plantada de gigantes a las 18:00h en la Avinguda de Cerdanyola y su posterior ball conjunt a las 20:30h en la Plaça d'Octavià. No te pierdas la Rua de balls tradicionals: de Bolivia a Sant Cugat a las 19:30h desde la Plaça de Lluís Millet, mostrando la riqueza cultural de las comunidades bolivianas. La noche del sábado culminará con el espectacular Correfoc de Festa Major a las 23:30h, con la participación de Diables de Sant Joan Despí y Diables de la Creu Alta de Sabadell, que llenarán las calles de fuego y tradición. Tras ello, el Seguici nocturn a la 01:30h desde la Plaça d'Octavià, con los entremesos del Seguici y bases electrónicas, será el cierre perfecto.

El domingo 29 de junio, la jornada comenzará con las tradicionales Albades de Sant Pere a las 8:00h, un despertar festivo con grallers y trabucaires. El Seguici del Ram a las 11:00h desde la Plaça del Dr. Galtés será una de las novedades más emotivas, destacando la participación de niños y jóvenes.

La cultura popular vibrará con la VI Trobada de puntaires de Festa Major a las 10:00h en los Jardins del Paga-li, Joan, y el Esclat de Festa Major con el lluïment conjunto del Seguici de la ciudad a las 20:00h en la Llotgeta del Monestir. A las 20:15h, los Jardins del Paga-li, Joan acogerán el tradicional "Paga-li, Joan", ball del vano i el ram con la Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona.

Actividades para toda la familia

La programación incluye numerosas propuestas para los más pequeños y para disfrutar en familia. El jueves 26 de junio, el Parc de Can Vernet se transformará en el Parc Jove con S.O.T.U: Sounds of the Universe, una experiencia sonora desde las 20:00h hasta las 02:00h.

El viernes 27 de junio, desde las 10:30h hasta las 13:30h, los Jocs a l’ombra en el Pg. de Gaudí ofrecerán un espacio de juegos para disfrutar en familia. Por la tarde, el Juego: Crim a l’arxiu a las 16:30h y 18:30h en el Arxiu Municipal invitará a los asistentes a resolver un misterio. A las 19:00h, el Pg. de Francesc Macià acogerá la emocionante Baixada d’andròmines, donde la creatividad y la diversión están aseguradas. A las 21:45h, el Parc Central se convertirá en un cine al aire libre con la proyección familiar de "Salvatges".

El sábado 28 de junio, la Pedalada familiar a las 9:15h y la Gimcana familiar de Festa Major a las 10:00h prometen diversión y aventura. El Torneo de globos a las 12:00h en la Sala Clavé ofrecerá un momento de risas y competencia. Además, el Parc Central acogerá el Racó Infantil de Festa Major (de 10:30h a 13:00h y de 16:30h a 19:30h) con talleres de circo, juegos XXL y un taller de cocina MasterCook. Por la noche, el cine a la fresca proyectará "Tony, Shelly i la llanterna màgica" a las 21:45h.

El domingo 29 de junio, el Parc Central se volverá a llenar de actividades infantiles con el Racó Infantil de Festa Major (de 11:00h a 14:00h y de 18:00h a 21:00h), que incluirá talleres de circo, juegos y espectáculos de títeres como "Witika, la filla dels lleons". A las 13:00h, los amantes de la buena mesa podrán disfrutar del 44º Concurs d’arrossos en la Avinguda de Can Volpelleres.

Cierre de fiesta con fuegos artificiales

La Festa Major de Sant Cugat 2025 llegará a su fin el domingo 29 de junio con el espectacular Castell de focs a las 23:15h en el Parc del Turó de Can Mates.