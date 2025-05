El Ayuntamiento de Sant Cugat y la Generalitat acuerdan la construcción de 110 pisos sociales para gente joven

El Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès y la Generalitat han llegado a un acuerdo para construir 110 pisos de protección oficial, mayoritariamente para jóvenes. La previsión es levantarlos en el sector Can Vasconcel, para la que se prevé iniciar la tramitación urbanística del planeamiento el próximo otoño. Según el consistorio, el proceso urbanístico finalizará durante el 2026. El alcalde, Josep Maria Vallès, celebra el acuerdo para facilitar pisos a la gente joven "y poder retener talento, arraigo y vitalidad". La ordenación de Can Vasconcel, la colonia Duran y Can Menta comenzó el pasado mandato y el acuerdo de este jueves permite dar forma a los 8.114 m2 de suelo que tiene la Generalitat.

El Gobierno destaca que la operación de Sant Cugat se enmarca en el plan de construcción de 50.000 nuevas viviendas hasta 2030 en colaboración con las administraciones locales.