Las relaciones de poder inspiran el festival Lumínico, con doce exposiciones fotográficas en Sant Cugat del Vallès

Sant Cugat del Vallès celebrará del 30 de mayo al 13 de julio la sexta edición de Lumínico, el festival de fotografía de autor, inspirado este año en las relaciones de poder. Doce exposiciones, charlas, proyecciones y mesas redondas conforman una programación que se desplegará en espacios emblemáticos de la ciudad, como el Museo del Monasterio de Sant Cugat, la Casa de Cultura, el Ateneo o el Archivo Nacional de Catalunya, entre otros. Paula Artés, Gloria Oyarzabal y Nuria López son las tres grandes fotógrafas invitadas este año, cuyas muestras se complementarán con las exposiciones de Jordi Pol, Carlos Bosch, Joan Cabanas y Jordi Jon retratan la dictadura y la Transición.

Este año, Lumínico dialoga con proyectos que hacen visibles las relaciones de poder a través de la fotografía y cómo éstas afectan a las relaciones humanas, así como a la cotidianidad. El festival comisaría las muestras de tres fotógrafas invitadas, entre ellas, dos que trabajan para descolonizar la mirada de la sociedad. En la Sala capitular del Museo del Monasterio se podrá visitar la exposición 'Pelo malo', de Nuria López Torres, un proyecto sobre el orgullo afro de las cantantes cubanas de hip hop. La fotógrafa centra su trabajo en la mujer, las identidades y las violencias, y ha sido galardonada con el Global Peace Photo Award. Su trabajo ha sido publicado en The New York Times, The Washington Post o GEO.

'Usus Fructus Abusus _ Blanche et la Noire', de Gloria Oyarzabal, en Cal Gerrer, recuerda que los museos, fundados como depositarios del expolio colonial hace más de trescientos años, no son espacios neutros, sino que refuerzan imaginarios de exotismo y distinción vinculados a. Oyarzabal, fotógrafa seleccionada en Photo España, SIPF Singapore International Photo Festival o Copenhague Photo, vivió tres años en Malí, donde desarrolló su investigación sobre los procesos de colonización y descolonización.

Otra de las muestras comisariadas este año por Lumínic es 'Energía sumergida', de Paula Artés, en el Mercantic, una reflexión sobre las relaciones de poder a partir de un caso ejemplar de la capacidad de control de las empresas privadas sobre el Estado, la plataforma Castor, depósito de gas natural sumergido frente a las costas catalanas y valencianas.

El claustro del Museo del Monasterio será la sede de 'Kontrol', de Àngel Biyanueba, testigo de la vigilancia masiva ejercida por el Estado y cómo modifica la conducta y limita las voluntades de la ciudadanía. 'Ashes of the Arabian's Pearl', de Valentin Valette, en Abacus, explora las jerarquías de Omán, mostrando el fenómeno de migración laboral globalizada con miles de artesanos de India, Pakistán y Bangladesh, y, en contraste, la vida privilegiada de las familias empresariales omanitas.

Por último, 'Ciudad secreta', de Javier Arboledas, en el Concesionario Movento Sarsa Škoda, habla de la memoria de una ciudad soviética creada expresamente a finales de los años cincuenta para el desarrollo de la energía atómica.

Primera residencia artística de Lumínico

Diana Rangel (artista, psicóloga), Héctor Cavallaro (compositor, musicólogo) y Ezequiel Rodulfo (músico, expresión corporal) colaboran en la investigación-performance 'Suspender la palabra', una pieza escénica de arte visual en poseía y dramaturgia musical concebida expresa certamen con voluntad de continuidad en futuras ediciones. La obra explora el tartamudeo como fractura y potencia del lenguaje, desde donde emergen nuevas imágenes y sentidos. El resultado podrá verse el 31 de mayo en el Mercantic.

Mujer, fotografía y prisión

La Fundación Setba trabaja por la transformación social y desde 2020 impulsa el proyecto de fotografía Traspasando el objetivo, dirigido a mujeres internas en centros penitenciarios de Cataluña y dirigido por la artista y fotógrafa Marta Fàbregas, con la colaboración de las fotógrafas Sandra Balsells, Tanit Plana, Laura Gálvez-Rhein. Basolino.

La dictadura y la Transición en el 50 aniversario de la muerte de Franco

En esta edición, cuatro exposiciones se adentran en el último franquismo y la Transición cuando se cumplen cincuenta años de la muerte del dictador. 'El poder de la imagen y la imagen del poder: representación de la dictadura franquista en el Fons Cabanas', del Archivo Municipal de Sant Cugat del Vallés, comisariada por José Fernando Mota, se podrá ver en el vestíbulo del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès.