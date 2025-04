Familias de La Farga y La Vall se rebelan contra el retorno a la segregación por sexos y la pérdida del concierto

El anuncio de que las escuelas La Farga (Sant Cugat) y La Vall (Bellaterra), pertenecientes al grupo Institución Familiar de Educación, pasarán a ser completamente privadas a partir del curso 2026-2027 ha sacudido a su comunidad educativa. La decisión, motivada por la voluntad de mantener un modelo de educación diferenciada por sexo —que la Generalitat ya no financia mediante conciertos como hasta ahora— ha generado un notable malestar entre numerosas familias.

Lejos de aceptar el cambio como un mero "ajuste estructural", un grupo de unos 70 padres y madres de ambos centro ha hecho público un comunicado y ha impulsado una recogida de firmas en el que insta a la dirección de ambas escuelas a reconsiderar la decisión de renunciar al concierto educativo. En sus palabras: “Queremos una escuela no excluyente, que no se convierta en un espacio de élite educativa ni económica”.

Esta tensión entre el modelo pedagógico y la accesibilidad económica surge en un contexto en el que la Generalitat lleva años intentando eliminar el financiamiento público de los centros que segregan por sexo. En este nuevo escenario, La Farga y La Vall han optado por mantener su ideario educativo, incluso a costa de perder las ayudas públicas. Esto conlleva, en la práctica, un incremento sustancial en las cuotas escolares y, según temen algunas familias, una reducción en la "diversidad del alumnado". La conversión en centros completamente privados implicará, de media, un aumento de 60 euros mensuales por alumno, aunque el importe variará según la etapa educativa. Actualmente, entre ambos centros hay unas 2.000 familias.

“El proyecto educativo debe seguir siendo único, transformador y accesible para todas las familias que han depositado su confianza en él”, afirman los firmantes del comunicado. Y añaden: “Los retos que se presentan son conocidos desde hace años. Es fundamental que las decisiones refuercen la estabilidad del colegio sin comprometer su esencia, el empleo del profesorado ni la diversidad socioeconómica y funcional del alumnado y sus familias”.

El comunicado, lejos de ser rupturista, pretende tender puentes. El tono es de preocupación, sí, pero también de responsabilidad compartida. Las familias valoran “profundamente los valores y la labor educativa del colegio”, y subrayan el papel del profesorado como “puente esencial entre la formación escolar y el desarrollo personal de cada alumno”. Pero también advierten del riesgo de que la privatización convierta el colegio en un entorno selectivo, alejado del espíritu integrador que lo ha caracterizado durante décadas.

Desde el Departament d’Educació de la Generalitat se reitera que no se financiarán modelos educativos que no cumplan con los principios de igualdad y no discriminación recogidos en la legislación vigente. La educación diferenciada, aunque legal, ha sido objeto de debate político y social durante los últimos años, especialmente en lo que respecta a su compatibilidad con el uso de fondos públicos.

Ni un niño inscrito en la Vall

Desde la Institución Familiar de Educación, titular de ambos centros, aseguran en declaraciones a este diario que comprenden “las inquietudes de algunas familias y el momento de cambio que supone esta decisión”. En cuanto al modelo de educación diferenciada, la institución recuerda que entre los cursos 2021-2022 y 2025-2026 los centros estuvieron abiertos a la inscripción de alumnos del sexo opuesto, en cumplimiento de los requerimientos del Departament d’Educació. Sin embargo, “ningún chico se inscribió en La Vall ni ninguna chica en La Farga, aunque se atendieron familias interesadas durante las campañas de promoción”.

Tras el anuncio, los centros dicen han abierto canales de comunicación directa con las familias. “Hemos escuchado activamente: se han atendido todas las consultas, primero por correo y luego de forma presencial. Los directores de La Farga y La Vall se han reunido con muchas familias”, explican desde el grupo educativo. Añaden que, superada la primera ola de incertidumbre, “ahora apenas hay consultas porque todo el mundo ha sido atendido”.