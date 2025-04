El Parque Natural de Collserola inicia una campaña de divulgación de buenas prácticas en la riera de Vallvidrera

El Parque Natural de Collserola ha puesto en marcha una primavera durante esta primavera para divulgar las buenas prácticas y normativas para proteger la riera de Vallvidrera para hacer compatible el uso público con su conservación.

Desde el 22 de marzo y hasta el próximo 15 de junio, dos parejas de informadores visitarán todos los sábados, domingos y días festivos diferentes espacios de la riera, especialmente los tramos comprendidos entre Can Rabella y el salto de agua de la Rierada, en Molins de Rei, y el entorno de Can Modolell y Can Busquets, a caballo entre irá desde las 9.30 hy hasta las 14.30 h. El objetivo es en valor los espacios acuáticos y ámbitos de alta fragilidad entre la ciudadanía.

La presencia de informadores a pie de territorio en el Parque Natural de la Sierra de Collserola se enmarca en una iniciativa impulsada por el Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalidad de Cataluña en el conjunto de espacios naturales protegidos del país. El proyecto se inició en 2024, con un primer despliegue de personas informadoras en Collserola en un total de 12 emplazamientos del Parque Natural durante el pasado otoño, y tendrá continuidad anualmente hasta finales de 2027.

Esta presencia viene reforzada por una campaña divulgativa, 'Es vital respetar rieras, torrentes y puntos de agua', en el marco de la campaña de buenas prácticas 'Territori Vital'. Entre las normas que se trasladan figuran las de llevar el perro atado y recoger sus heces, la prohibición para personas y perros de bañarse, no liberar animales en los puntos de agua, no dar de comer a la fauna salvaje, y no salir de los caminos señalados.

La riera de Vallvidrera es el principal curso de agua del Parque Natural, con una cuenca de 1.894 hectáreas de superficie, y es el único curso con caudal circulante en bastantes tramos casi todo el año. Asimismo, este ámbito además es uno de los espacios más importantes en cuanto a la conectividad interna de la Sierra de Collserola, situada dentro de una Reserva Natural Parcial, la de la Rierada-Can Balasc.

Por este motivo, la riera tiene una alta protección por su relevancia, ya que contiene una representación muy relevante de los bosques de ribera propios de la Cordillera Litoral Catalana.