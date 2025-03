Sant Cugat del Vallès homenajea a Emma Vilarasau y pondrá su nombre al Teatro-Auditorio municipal

Sant Cugat del Vallès ha rendido homenaje a una de sus hijas más ilustres: la actriz Emma Vilarasau. En un acto cargado de emotividad, el Ayuntamiento ha reconocido su trayectoria y los numerosos galardones obtenidos el último año, dando un paso más en la consolidación de su legado cultural.

El momento más destacado de la ceremonia ha sido el anuncio del alcalde, Josep Maria Vallès, quien ha hecho público que el Teatro-Auditorio municipal pasará a llevar el nombre de la actriz como testimonio de "toda una vida dedicada a la interpretación". Con este gesto, Sant Cugat hace justicia a una trayectoria brillante que ha dejado huella tanto en la escena teatral como en la televisión y el cine catalanes.

Vilarasau, visiblemente emocionada, ha firmado el Libro de Honor de la ciudad y ha aprovechado para reivindicar su arraigo santcugatense: "Siempre me he sentido muy orgullosa de ser hija de Sant Cugat, de decir que era de un pueblo muy cerca de Barcelona que no se ha dejado engullir por la gran ciudad y que ha sabido mantener su identidad". La actriz ha recordado con nostalgia su infancia y adolescencia en Sant Cugat, una etapa en la que ya comenzaba a dar sus primeros pasos sobre los escenarios.

El homenaje a Vilarasau no ha sido el único acto relevante de la jornada. La intérprete también ha sido la encargada de leer el manifiesto institucional del 8 de Marzo en el marco de los actos del Día de la Mujer. Con su talento y su compromiso, Emma Vilarasau ha vuelto a demostrar por qué es una de las grandes voces de la interpretación catalana y un referente para las nuevas generaciones.