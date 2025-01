Principio de acuerdo entre Sant Cugat y el AMB para renovar los buses de la ciudad y no disputar 20 millones de "deuda"

La disputa entre el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) por la gestión de los buses urbanos de la ciudad llega a su fin. El alcalde de esta localidad de Vallès Occidental, Josep María Vallès (Junts), ha asegurado este miércoles que el consistorio está "a punto de firmar un acuerdo" con la administración metropolitana para que asuma la gestión del servicio y renueve la actual flota de autobuses.

En un encuentro con medios de comunicación, Vallès ha asegurado que el pacto se cerrará en las próximas semanas y que "podremos ver una nueva flota de buses en Sant Cugat" hacia el "último trimestre de este mandato", es decir, a principios de 2027. El edil ha celebrado el acuerdo como uno de los principales éxitos de su equipo de gobierno (Junts y ERC) y ha querido remarcar las deficiencias que acarrea el servicio actualmente. "Subí a unautobús un miércoles al azar y nos quedamos encerrados porque las puertas no abrían", ha explicado.

"Estamos pagando seis millones y medio de euros cada año por un transporte público que no nos merecemos", ha asegurado el edil, afirmando que "este gasto desaparecerá y será asumido por el AMB". El pacto prevé poner punto y final a una confrontación que se recrudeció el año pasado, cuando el Gobierno municipal de Sant Cugat (Junts y ERC) exigió al AMB que asumiera la gestión del servicio y que devolviera a la ciudad 20 millones de euros en concepto de "deuda", afirmó el alcalde Vallès.

El Ayuntamiento argumentaba que desde 2018 había tenido que prorrogar forzosamente el contrato del servicio, a cargo de la empresa Marfina Bus S.A. del grupo Moventis, y asumir "una competencia que no le corresponde". De hecho, el consistorio llegó a plantearse "llevar el caso a los tribunales" si la exigencia no acababa con un acuerdo entre la ciudad y el AMB. La entidad supramunicipal rechazó entonces el requerimiento de Sant Cugat y advirtió, a su vez, que llevaría el caso a los tribunales si el ayuntamiento no declaraba nula su reclamación, que había sido aprobada en el pleno municipal.

Ahora, sin embargo, el alcalde de Sant Cugat descarta reclamar esos 20 millones de euros y celebra haber evitado la via judicial para resolver el conflicto. "El requerimiento sirvió para abrir el diálogo, algo que es bueno para la ciudad. La otra opción hubiera sido tirar por la vía judicial y nos podríamos haber pasado años gastando el mismo dinero y con los buses cada vez peor", ha asegurado Vallès.

'Metropolitización' de los buses

Sant Cugat del Vallès no es el único municipio de la segunda corona metropolitana que negocia con el AMB para cederle la gestión de sus autobuses urbanos. Tal y como publicó este diario en marzo del año pasado, otras seis urbes se hallan en vías de traspasar la gestión de este servicio público: Barberà del Vallès, Castellbisbal, Cerdanyola del Vallès, Corbera de Llobregat, Ripollet y Torrelles de Llobregat.

Otras cinco localidades ya han hecho efectivo estos traspasos, por los cuales AMB y ayuntamientos estipulan una cofinanciación en la que el municipio suele aportar en torno a un tercio del coste total del servicio. Se trata de Cervelló, El Papiol, Molins de Rei, Sant Vicenç dels Horts y Pallejà.