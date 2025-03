Entidades ecologistas proponen proteger el delta del Llobregat delimitando un gran Parque Natural y Agrario

La plataforma SOS Baix Llobregat y L'Hospitalet propone crear un gran Parque Natural y Agrario para proteger el entorno del delta de Llobregat de las "agresiones" urbanísticas. Los setenta entidades que integran la plataforma consideran que los actuales dos consorcios del Parc Agrari y de Espacios Naturales son organismos y herramientas “claramente insuficientes”.

Defienden la unificación en un solo consorcio que articule un plan de protección único gestado entre la Generalitat, el Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), la Diputación de Barcelona y los ayuntamientos de la quincena de municipios afectados. El nuevo Parque Natural y Agrario estaría bajo el amparo de la normativa europea Red Natura 2000 y proponen que el Parlament apruebe una ley singular de protección del delta del Llobregat.

En un acto en Sant Boi de Llobregat, han recordado que un 60% del delta del Llobregat está "bajo el asfalto", por lo que han resaltado que "no se puede perder ni un palmo más de espacios naturales en el área metropolitana". "Hay que decir lo suficiente a la destrucción del medio natural y al desprecio por la actividad agraria", han añadido los impulsores del Parque Natural y Agrario.

La propuesta presentada 18 de marzo abarca las 3.473 hectáreas del actual Parque Agrario del Llobregat y las 935 hectáreas que están en los Espacios Naturales. Aseguran que unificar todo este ámbito en un único consorcio para gestionarlo garantizaría su protección frente a proyectos urbanísticos como la ampliación del aeropuerto de El Prat o eventuales macroinversiones como el Eurovegas de hace casi quince años. A través de un solo nuevo consorcio, plantean hacer una división del entorno del delta del Llobregat que distinga a cuatro sectores: un ámbito de conservación de la biodiversidad, un ámbito de producción agraria condicionada a la nueva ZEPA, un ámbito de producción agraria fuera de la ZEPA y una zona formada por los conectores ecológicos Garraf-Ordal, Collserola i Montserrat.

Según su propuesta, el nuevo consorcio del Parque Natural y Agrario dependería orgánicamente de la Generalitat, con participación de los ayuntamientos de los catorce municipios afectados. A nivel económico, calculan que se necesitarían unos doce millones de euros anuales que deberían aportar la Generalitat, el AMB, la Diputación de Barcelona y los ayuntamientos.

En paralelo a este nuevo organismo unificado, la plataforma propone que el Parlament tramite una Ley Integral de Protección del Delta. Defienden que esto daría un paraguas que podría garantizar el carácter no urbanizable de todos los terrenos que ahora no están construidos, y también daría herramientas para desclasificar los suelos que ahora constan como urbanizables y que todavía no se han tocado. Este mosaico del entorno del delta, dicen, quedaría protegido a través de la Red Natura 2000, declarando Lugar de Interés Comunitario todos los terrenos que ahora no tienen protección ambiental.

La plataforma defiende que crear un solo Parque Natural y Agrario sería beneficioso para la ciudadanía porque preservaría el ecosistema, reduciría la contaminación atmosférica y garantizaría más terreno para la producción agraria. Al mismo tiempo, aseguran que permitiría evitar desastres naturales como las riadas de la gota fría y ofrecería nuevas oportunidades de educación ambiental.