Los Comuns de Sant Boi justifican la expulsión de una concejala de Podem por supuestas "irregularidades económicas"

"La razón más grave y la que nos obliga a tomar decisiones es el hecho de identificar varias irregularidades en el uso de los recursos económicos del grupo municipal". Así de contundente se expresa el grupo municipal Sant Boi En Comú en un comunicado para justificar la expulsión de Cristina Serna (Podemos) del grupo municipal. Hace unas semanas, los Comuns ya dieron a conocer la destitución de Serna. Entonces la formación argumentó "problemas políticos". Pasados los días, Sant Boi En Comú ha publicado un texto de dos páginas en el que enumera múltiples motivos que llevaron a la expulsión de la edil de Podemos. Entre ellos, claro, destacan esas supuestas "irregularidades" económicas por parte de Serna.

El texto dice que los Comuns han detectado como "de forma recurrente" se han producido "movimientos de gastos en comidas, desayunos, aparcamientos, tarjetas de transporte... que no estaban justificadas ni relacionadas con las actividades propias del grupo municipal". "Esto implica un uso indebido de dinero público, lo que consideramos inaceptable en un cargo público", sigue. Contactada por este diario, Cristina Serna niega todas las acusaciones vertidas y las tacha de "mentira". "Me están acusando de un delito de malversación. Exigimos a los Comuns que retiren el comunicado", defiende la concejal de Sant Boi, quien asevera estar "muy dolida" y "no entender nada" respecto a la postura de En Comú.

En esta misma línea, Serna dice que está pendiente de reunirse con la dirección del partido para estudiar la posibilidad de emprender medidas legales y asevera que ya se ha puesto en contacto con la alcaldesa de Sant Boi, Lluïsa Moret (PSC), para que "tome cartas en el asunto" y ayude a que la intervención del consistorio pueda analizar toda la documentación lo antes posible para aclarar los gastos: "Le he pedido que inste a retirar el comunicado o que aceleren la rendición de cuentas". Desde Podem Catalunya responden a este diario que "nuestra regidora cuenta con todo nuestro apoyo" tal y como ya le comunicaron en su momento.

"Razones políticas, de profesionalidad y éticas"

En el comunicado de Sant Boi En Comú, la formación sostiene que quieren "reiterar nuestro compromiso con la transparencia, la ética y la responsabilidad en la gestión de los recursos públicos", dicen que la decisión "no ha sido fácil", pero que "ha sido necesaria para mantener los valores fundacionales de Sant Boi en Comú". Así, responden que el comunicado surge tras las "continuas declaraciones, acusaciones y mentiras en contra de nuestra organización y en contra de nuestro concejal Álex Pérez".

Además de los motivos económicos ya expuestos, los Comuns argumenta razones políticas como motivo de la expulsión y acusan a Serna de actuar "de manera unilateral en nombre del grupo municipal, sin consultar ni consensuar las acciones con los demás miembros". También apuntan a cuestiones de "falta de profesionalidad". "Se han detectado muchísimos episodios de impuntualidad y la ausencia recurrente en reuniones, consejos de administración y actos públicos de nuestra ciudad en que su presencia era necesaria", dice el texto, que también acusa a Serna de "alargar los fines de semana a tres días, incluyendo un viernes o un lunes laborables, sin aviso previo ni notificación".

Hace unas semanas, Cristina Serna emitió también un comunicado en que buscaba aclarar la situación generada tras su expulsión del grupo municipal En Comú Podem, socio del PSC en el gobierno local de Sant Boi de Llobregat. En el texto, la edil recuerda que, para las municipales de 2023, Comuns y Podem llegaron a un acuerdo para concurrir juntos a los comicios y que, tras obtener dos concejales: Álex Pérez (Sant Boi en Comú) y la misma Serna (Podemos), firmaron un acuerdo con los socialistas para entrar en el ejecutivo local.

En su texto, Cristina Serna repasa como, en el pleno municipal de enero, se presentó una propuesta de urgencia que, "de manera unilateral y sin mi conocimiento previo, me excluía del grupo municipal". "Esta decisión fue tomada por el Consell de Govern de la coalición En Comú Podem, un órgano propiedad de Catalunya En Comú y donde Podemos no tiene ni voz ni voto. En ningún momento recibí comunicación oficial o resolución directa de este Consell de la coalición En Comú Podem, y la información me llegó de manera indirecta, a través de terceros (se lo comunicaron al PSC antes que a mí)", apuntó entonces la ahora concejal no adscrita santboiana.