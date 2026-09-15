Llega a España belantamab mafodotina, un tratamiento para el mieloma múltiple cuando la enfermedad reaparece

La compañía biofarmacéutica GSK ha anunciado que, desde agosto, ya está disponible en España belantamab mafodotina, de nombre comercial 'Blenrep', el primer anticuerpo conjugado (ADC) en combinación, contra el antígeno de maduración de las células B (BCMA) frente al mieloma múltiple desde primera recaída, cuando la enfermedad reaparece. Se trata, señala la farmacéutica, de "un tratamiento eficaz" con un nuevo mecanismo de acción para ayudar potencialmente a retrasar la progresión de la enfermedad y prolongar la supervivencia.

En España, la incidencia del mieloma múltiple se estima entre 2,5 y 3,5 casos por cada 100.000 habitantes, lo que significa que cada año se diagnostican unos 3.000 nuevos casos de este tipo de cáncer hematológico. Ello supone también el 1,8% de todas las muertes por cáncer.

Es una enfermedad poco frecuente, pero grave, con carácter crónico y recaídas sucesivas en las que sigue siendo necesario "disponer de terapias eficaces cuando este cáncer se vuelve resistente a los tratamientos utilizados", remarca la compañía.

'Caballo de Troya'

Según explica GSK, 'Blenrep', es una inmunoterapia que actúa como un ‘caballo de Troya’, introduciéndose en la célula cancerosa y liberando una molécula letal para destruirla desde dentro, minimizando así la afectación de las células sanas.

Las combinaciones con este fármaco, que se administra de manera ambulatoria y sin necesidad de una preparación previa, pueden dirigirse a una "amplia población de pacientes" con mieloma múltiple en todos los centros sanitarios que cuenten con un hospital de día, indica GSK.

Está ya autorizado por las principales agencias reguladoras en el mundo. En Europa, la Comisión Europea lo autorizó basándose en los resultados de eficacia superior mostrados en los ensayos fase III DREAMM-7 y DREAMM-8 en mieloma múltiple desde primera recaída ambos publicados en la revista The New England Journal of Medicine.

Opciones de tratamiento

"Hasta ahora, los pacientes con mieloma múltiple, tras la primera recaída, podían ver limitadas sus opciones de tratamiento debido a múltiples factores. A los datos de eficacia y seguridad mostrados en los ensayos clínicos, se suma que este nuevo tratamiento se puede administrar sin necesidad de regímenes previos ni hospitalización, con un perfil de toxicidad conocido y manejable", explica el doctor Vicente Escudero, adjunto del servicio de Farmacia Hospitalaria del Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid.

"La sólida eficacia mostrada en los ensayos clínicos, junto con una administración ambulatoria en todos los hospitales gracias a su tolerabilidad, lo posiciona como una opción de tratamiento anti-BCMA diferencial para pacientes con mieloma múltiple desde la primera recaída", señala la doctora María Victoria Mateos, profesora Titular de la Universidad de Salamanca y jefa de Unidad en el Servicio de Hematología del Hospital Universitario de Salamanca.