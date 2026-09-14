Isabel Pérez, superviviente de leucemia infantil: "Es igual de importante curar a un paciente, que curarlo bien"

La leucemia es el cáncer pediátrico más frecuente. Cada año, se registran en España 380 diagnósticos de niños y adolescentes menores de 20 años. La buena noticia: gracias a la investigación, el 87% de los pequeños supera la enfermedad. El Hospital Niño Jesús de Madrid y la Fundación Unoentrecienmil han presentado este lunes la Unidad de Investigación Integral de Leucemia Infantil (UNILEU), un proyecto pionero que rompe la brecha histórica en la continuidad entre la investigación y la atención clínica. Entre los testimonios, el de Isabel Pérez, superviviente de leucemia y que hoy ejerce como médico en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. "Es igual de importante curar a un paciente, que curarlo bien", señaló en el acto.

La doctora Pérez estuvo acompañada por su hermana Victoria, investigadora en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa -también inspirada por la enfermedad que tan de cerca vivió a través de Isabel-y de su madre, Pilar quien, con mucha emotividad, relató el "tsunami" que supuso el diagnóstico de su hija adolescente y alabó la lucha de los médicos del Niño Jesús por sacar adelante a su hija y evitar las secuelas de la enfermedad.

Con 15 años

"Con 15 años, me diagnosticaron leucemia linfoblástica en este hospital. Me trataron de forma brillante", admitió la doctora Pérez que destacó la importancia de proyectos como UNILEU, una unidad donde se pretende cambiar por completo "el paradigma de la investigación en esta patología: desde antes que aparezca, en la fase de su diagnóstico, tratamiento y hasta que se supera, lo que supone un antes y un después en la lucha de la enfermedad", subrayó por su lado, la consejera de Sanidad de Madrid, Fátima Matute.

La valía de la UNILEU, resaltó Isabel Pérez, es precisamente esa: "Es una iniciativa espectacular. Hay que oír a los pacientes para saber qué es lo que necesitan. Es igual de importante curar a un paciente que curarlo bien y con calidad de vida. Investigar por investigar está bien, pero hacerlo para cosas que son necesidades reales es más importante todavía. Estoy aquí porque he podido sobrevivir a la enfermedad gracias a la investigación y al trabajo de los clínicos y, ahora, soy médico. Mi misión de paciente es importante, pero mi misión de médico, también" indicó la doctora Pérez.

Colaboraciones de científicos

La Unidad llevará a cabo proyectos de investigación traslacional y facilitará la colaboración con otros científicos que trabajan en leucemia de niños y adolescentes, acelerando el acceso de los pacientes a las innovaciones, explicó Julio Zarco, director gerente del Hospital Niño Jesús.

Los menores diagnosticados en el centro madrileño tendrán no solo un equipo clínico-asistencial de nivel "máximo", sino que también contarán con un "conocimiento profundo" de la biología de la enfermedad. Tendrán a su alcance toda la información generada en la práctica clínica y el análisis profundo de las muestras de cada niño y adolescente con leucemia de laboratorio, de manera integral.

En la UNILEU se desarrollarán proyectos como Cunina (prevención de la leucemia infantil) o ReALLNet (red nacional de las recaídas). Asimismo, se ha explicado, se centralizarán el 50% de las pruebas necesarias para la aplicación del protocolo europeo ALLTogether -un ensayo clínico y un marco terapéutico internacional de vanguardia diseñado para el tratamiento de la Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA)- de hospitales de toda España para niños con leucemia. Para el desarrollo de esta unidad, el Niño Jesús ha suscrito un acuerdo con la Fundación Unoentrecienmil, que aportará 2 millones de euros en los próximos 5 años.