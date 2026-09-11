DESDE EL 28 DE OCTUBRE
Los médicos catalanes advierten de que la huelga "tiene fecha de inicio, pero no de finalización"
El sindicato Metges de Catalunya avanza que el paro afectará "a todos los días y a todos los ámbitos y servicios asistenciales" hasta que Salut se siente a negociar sus reivindicaciones
Los médicos convocan huelga indefinida nacional a partir del día 28 de octubre
La huelga indefinida de médicos en Catalunya contra el proyecto de reforma del Estatuto Marco "tiene fecha de inicio, pero no de finalización". Así se ha expresado este viernes el secretario general del sindicato Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, tras conocerse la fecha de inicio del paro: el miércoles 28 de octubre.
Los sindicatos médicos que representan al personal facultativo del Sistema Nacional de Salud (SNS) han acordado fijar ese día como arranque de su gran huelga. Metges de Catalunya convocará la movilización autonómica "de manera coordinada y con el mismo calendario de actuación que en el resto de territorios del Estado".
La huelga indefinida "afectará a todos los días y a todos los ámbitos y servicios asistenciales hasta que el Departament de Salut se siente a negociar las reivindicaciones planteadas y ponga sobre la mesa las medidas necesarias para ejercer la medicina en Catalunya en condiciones dignas", ha señalado Lleonart.
Estatuto propio
La movilización estatal tiene como objetivo que el Ministerio de Sanidad reconsidere su planteamiento y abra "una negociación real" que permita avanzar hacia la consecución de un Estatuto propio para el personal médico y facultativo, señala el sindicato.
El Comité de Huelga, del que forma parte Metges de Catalunya, daba a conocer este viernes la fecha del arranque del paro indefinido que ya habían augurado. Las organizaciones han consensuado respaldar la unidad de acción ante una reforma que, a su juicio, "no da respuesta a las reivindicaciones históricas del colectivo ni reconoce adecuadamente la singularidad, la responsabilidad y las especiales condiciones de formación y ejercicio de médicos y facultativos".
Sentarse a negociar
El secretario general de MC ha responsabilizado al Departament de Salut por la persistencia de las movilizaciones y ha exigido a la consellera Olga Pané que "se siente a negociar".
Pané, por su lado, ha afirmado que tratará de ayudar, dentro de su alcance, a mejorar las condiciones laborales de los médicos para que la huelga "no se haga realidad" en la comunidad autónoma y ha apuntado que este ciclo de paros es consecuencia del desacuerdo del colectivo con el Estatuto Marco "que se ha trabajado en Madrid". "Ha estado muy fuera de nuestro alcance modificar este tema, pero yo sí que les animaría a que trabajasen de cara a mejorar este Estatuto Marco", ha dicho.
El Consejo de Ministros aprobaba el 1 de septiembre el proyecto de ley del Estatuto Marco, redactado tras casi cuatro años de negociación entre Sanidad y los sindicatos sanitarios que busca actualizar el marco normativo vigente desde 2003 y que ahora continuará su tramitación en el Congreso.
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