¿Qué reclaman los médicos y qué les ofrece el Ministerio de Sanidad? Las claves del conflicto

Médicos de toda España iniciarán el 28 de octubre una huelga indefinida para expresar su rechazo al proyecto de Ley del Estatuto Marco, la norma que regula las relaciones laborales del personal sanitario, a punto de iniciar su tramitación en el Congreso de los Diputados. Esta medida se adopta después de varios meses en los que los paros han pasado de ser de jornadas completas a una semana al mes desde febrero. ¿Qué piden exactamente y cuáles son los principales desencuentros entre el colectivo y el Ministerio de Sanidad?

El nudo más importante pasa por conseguir un estatuto propio para el colectivo, una reclamación que llevan meses poniendo sobre la mesa y que les llevó a un punto sin retorno en sus relaciones con Sanidad.

La movilización que arrancará a finales del próximo mes persigue que Sanidad "reconsidere su planteamiento y abra "una negociación real que permita avanzar hacia un Estatuto Médico y Facultativo propio, capaz de reconocer las particularidades de la profesión", sostiene el Comité de Huelga.

Las organizaciones han consensuado respaldar la unidad de acción ante una reforma, aprobada en Consejo de Ministros, que, a su juicio, "no da respuesta a las reivindicaciones históricas del colectivo ni reconoce adecuadamente la singularidad, la responsabilidad y las especiales condiciones de formación y ejercicio de médicos y facultativos". Sus reivindicaciones generales incluyen aspectos que consideran relevantes e imprescindibles relativos a la jornada laboral, la clasificación profesional o la jubilación.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha pedido este viernes a los grupos parlamentarios que "se alejen del ruido" y tengan "altura de miras" para aprobar la norma, al tiempo que les ha vuelto a invitar a crear un "intergrupo" para estudiar la creación de uno específico para los médicos. La ministra se ha pronunciado así en sus redes sociales después de que se hiciera pública la fecha de inicio de la huelga indefinida.

García ha insistido en el ofrecimiento que ha hecho los dos últimos días: abrir la puerta a un estatuto propio de médicos y facultativos, pero sobre la base común del estatuto marco. "El estatuto propio solo para médicos podrá tener salida sobre los cimientos de un estatuto común que mejore de las condiciones de trabajo de todos los profesionales, no sobre sus cenizas", ha reiterado

En última propuesta que los sindicatos enviaron al Ministerio, fechada el 21 de abril, plantearon un nuevo sistema de clasificación basado en los créditos universitarios (sistema MECES), la especialización y la responsabilidad.

Un sistema que contemple el grado de responsabilidad sobre los procesos asistenciales de los pacientes y delimite con claridad las diferencias entre la responsabilidad del diagnóstico y tratamiento y el resto de las competencias profesionales. Aluden a un "cambio coherente con esa nueva clasificación en las retribuciones básicas, que se fundamentan en el nivel formativo necesario para alcanzar esa categoría (sueldo base, trienios, complemento de destino y extraordinarias)".

La reforma del texto enviada al Congreso limita las guardias médicas a un máximo de 17 horas de trabajo efectivo, frente a las 24 actuales, "sin pérdida retributiva". Las comunidades podrán reducir las guardias a 12 horas e incluso establecer el trabajo por turnos si así lo acuerdan con los sindicatos médicos.

El texto garantiza también que no pueda exigirse a los profesionales realizar una jornada ordinaria inmediatamente después de una guardia. Los periodos de descanso anteriores y posteriores a la guardia restarán de la jornada ordinaria a realizar. A efectos administrativos, ese periodo se considerará jornada realizada y no podrá ser recuperado posteriormente. Cuando una jornada ordinaria y una guardia sean consecutivas, la suma de ambas tampoco podrá exceder de esas 17 horas.

Otro de los aspectos que rechazan los sindicatos médicos es que la reforma propuesta elimine el cómputo del llamado saliente de guardia (el descanso tras una guardia o antes de comenzar otra) como tiempo trabajado, "lo que –según ellos– no solo cercena un derecho de los facultativos reconocido en todo el SNS y avalado por sentencias judiciales, sino que se traducirá en un notable incremento de los turnos extra con cargo a la jornada ordinaria". En 2023, el Tribunal Supremo emitía una sentencia histórica que establecía que las guardias y las esperas deben considerarse como tiempo de trabajo efectivo, tanto en lo que se refiere al cómputo de la jornada laboral, como también por la remuneración de las horas extraordinarias.

Cada comunidad autónoma las abona a un precio diferente. En España, el precio por hora oscila entre algo más de 22 euros en algunas comunidades y casi 36 euros en otras. Los sindicatos piden que la remuneración de la hora de guardia nunca esté por debajo de la hora de jornada ordinaria. También que computen para la jubilación.

En materia retributiva, el ministerio reitera que la remuneración de la guardia debe tener en cuenta el tiempo efectivamente trabajado y también la penosidad inherente a su realización, aunque deja la cuantía concreta en manos de las comunidades autónomas.

El Comité de Huelga considera, por su lado, que no es la solución porque no fija con suficiente claridad ni el nuevo modelo de jornada ni el de guardias, ni garantiza el reconocimiento efectivo de la penosidad.

Uno de los principales cambios afecta a la ordenación del tiempo de trabajo, mejorando el límite de 48 horas semanales establecido por la normativa europea, al disponer que la jornada máxima no podrá superar las 45 horas semanales, lo que limita a su vez el número efectivo de guardias semanales a realizar, no pudiendo computar más de una guardia semanal en cómputo trimestral. Los médicos critican que a ellos se les imponga esa jornada cuando para el resto de los trabajadores se está avanzando en la implementación de las 35 horas semanales.

Con datos de 2025, hay 310.558 colegiados, de los que 275.963 están en activo. Se jubilan con las mismas reglas que el resto de trabajadores del régimen general, aunque pueden prolongar su actividad hasta los 70 años. Las organizaciones sindicales consideran que el desgaste profesional justifica una jubilación anticipada parecida a la de otros colectivos como policías o bomberos.