Los médicos barajan ir al paro indefinido a mediados de octubre: "No vamos a parar, estemos el tiempo que estemos"

Semana clave para conocer las próximas movilizaciones de los sindicatos médicos tras la aprobación del proyecto de ley del Estatuto Marco -un texto que siempre han rechazado- y su paso al trámite parlamentario. Las organizaciones ya advirtieron que, tras dar por rota la interlocución con la ministra de Sanidad, Mónica García, elevarían el tono de sus protestas tras las huelgas protagonizadas antes del verano. Ahora, van más allá y apuestan por un paro indefinido (aunque no han concretado la fecha), que se movería a partir del 15 de octubre. Este martes, el secretario general de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), Víctor Pedrera, ha advertido: "No vamos a parar, estemos el tiempo que estemos".

El Comité Ejecutivo de CESM ha acordado "intensificar la presión" contra el texto. Este jueves, el Comité de Huelga, del que forma parte CESM, debatirá la aprobación de paros "indefinidos y permanentes". Hasta entonces no existirá confirmación de fechas oficiales.

CESM apela a la unidad del resto de sindicatos -el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA)- y confía en que ese calendario de movilizaciones permanente salga adelante. Algunas de las organizaciones, como Metges de Catalunya y AMYTS, presentarán este miércoles en Madrid una nueva asociación estatal UMYF (Unión Médica y Facultativa). La idea es caminar todos en la misma dirección y en contra del Estatuto Marco, apuntan los delegados sindicales.

En el Congreso

Porque, han dicho los portavoces de CESM, el conflicto médico sigue tras el parón veraniego y a pesar de que el proyecto de ley siga su tramitación en el Congreso de los Diputados, tras ser validado en el Consejo de Ministros.

"Los médicos no hemos renunciado a ninguna de nuestras reivindicaciones. Lo que va a cambiar es nuestra estrategia porque el interlocutor ha cambiado", ha señalado Víctor Pedrera que ha avanzado "más presión" a nivel parlamentario, institucional, jurídico y europeo.

Mejora de las condiciones

La ministra de Sanidad, Mónica García, aseguraba hace apenas uno días que la aprobación del texto para enviarlo al Congreso de los Diputados "no es un desafío" a los sindicatos médicos sino la forma de "abrir la puerta" a la mejora de las condiciones laborales. Pero estos repiten: el conflicto sigue abierto y, admiten, un paro indefinido tendría un grave impacto en los pacientes y abultaría las listas de espera: con los anteriores paros intermitentes, antes del verano, cuatro millones de pacientes se vieron afectados por la cancelación de citas o cirugías, admitieron los responsables sindicales.

"No podemos permitir que el Gobierno piense que basta con esperar a que los médicos nos cansemos", ha abundado Víctor Pedrera que, ahora que el proyecto de ley del Estatuto Marco entra en una nueva fase, la parlamentaria, ha apelado a la "empatía" del presidente Pedro Sánchez para atender sus reivindicaciones, fundamentalmente un convenio para el colectivo.

Por otro lado, CESM ha mostrado su apoyo a sus compañeros del Sindicato Médico de Ceuta inmersos "en un conflicto por la entrada masiva de migrantes" y han criticado la gestión que está haciendo el Ministerio de Sanidad. "La situación ya era caótica como veníamos denunciando y ahora es penosa", han señalado los portavoces sindicales que, el próximo 23 de octubre, celebrarán en la ciudad autónoma un encuentro con sus compañeros.