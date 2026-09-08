Catalunya tendrá 185 auxiliares de inspección veterinaria más para reforzar la seguridad alimentaria

El Govern refuerza la prevención de la seguridad alimentaria con la consolidación del servicio de auxiliares oficiales de inspección veterinaria. El objetivo es mejorar el control sobre la producción de carne en los mataderos y establecimientos de manipulación de caza de Catalunya para garantizar la seguridad alimentaria y la salud pública

Catalunya tiene un total de 229 líneas de matadero para el sacrificio de todas las especies de animales domésticos. A partir de ahora, la plantilla contará con 185 auxiliares oficiales que darán apoyo a los veterinarios oficiales de matadero, según ha informado el Govern en una nota de prensa.

Control sanitario

El control sanitario del sacrificio de animales en los mataderos, salas de despiece y establecimientos de manipulación de caza se lleva a cabo de forma permanente e individualizada, sobre el 100% de los animales, de acuerdo con la normativa alimentaria de control oficial. Esta tarea la desarrollan los veterinarios oficiales de salud pública y los auxiliares oficiales de inspección veterinaria, que trabajan de manera coordinada integrando los equipos de inspección sanitaria: los Servicios Veterinarios Oficiales de matadero.

Con la nueva licitación se pasarán a cubrir las nuevas necesidades con 185 auxiliares oficiales, lo que supone un incremento de un 6%. Esto permitirá aumentar el control sanitario en diferentes programas como el de salmonela y campylobacter, asistir a los veterinarios en las auditorías de control oficial de la UE y de terceros países, y mejorar las tareas de control tanto en la higiene de los procesos como en la sanidad y el bienestar de los animales.

El contrato, que contará con una dotación de un valor estimado de 44 millones de euros, comenzará este próximo año 2027 y podrá ser objeto de dos prórrogas: una primera prórroga durante todo el año 2028 y se prevé una segunda prórroga por un segundo año, correspondiente a todo el año 2029.

Catalunya, clúster cárnico

Este posicionamiento refuerza el papel de Catalunya como clúster cárnico y agroalimentario de referencia en Europa, pero también exige un sistema sólido, continuado y altamente especializado de controles oficiales. La seguridad alimentaria, la certificación sanitaria de las exportaciones y la capacidad de respuesta ante riesgos o alertas son elementos imprescindibles para proteger la salud pública, preservar la confianza de los consumidores y garantizar el acceso estable a los mercados estatales, europeos e internacionales.

Actualmente, la normativa obliga a ejecutar procedimientos de inspección detallados y extensos para garantizar que toda la carne que entra en la cadena alimentaria sea inocua. Son tareas que requieren los conocimientos especializados de un veterinario y las prácticas mecánicas y operativas de manejo de un auxiliar. Por tanto, el personal auxiliar da apoyo instrumental a los veterinarios, con la preparación de material, preselección de los animales o tareas de preparación de la inspección que son imprescindibles para garantizar la correcta inspección de los animales y de las carnes producidas. De otro modo, no sería viable alcanzar el volumen de sacrificio que tiene actualmente la industria cárnica catalana.

El auxiliar de inspección es una pieza clave en el sistema de inspección de las carnes y permite que el veterinario pueda controlar la higiene de la producción de la carne, la presencia de residuos de medicamentos veterinarios y de contaminantes, realizar auditorías, recoger muestras, etc., así como colaborar en actuaciones oficiales por encargo de otros organismos oficiales, por ejemplo, por parte del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, o relacionadas con la Administración General del Estado (exportación de carne fresca).

Garantía de seguridad alimentaria

El Departament de Salut considera estratégica la implantación de los auxiliares como apoyo instrumental a los veterinarios oficiales en las inspecciones ante mortem y post mortem. Esta forma de trabajar contribuye a reforzar la garantía sanitaria de la carne fresca y la protección de la salud de los consumidores. También se deduce que ha favorecido el crecimiento sostenido de la producción de los mataderos gracias a la apertura de mercados exteriores y ha permitido incrementar la eficiencia del sistema en un contexto de racionalización de los servicios públicos.

La experiencia acumulada ha sido positiva, ya que ha mejorado el servicio de inspección veterinaria. Actualmente, la figura del auxiliar de inspección está plenamente consolidada en 31 establecimientos (30 mataderos y 1 establecimiento de manipulación de caza), que concentran más del 95% de los animales sacrificados en Catalunya. Por otra parte, los Servicios Veterinarios Oficiales de matadero cuentan con 206 veterinarios oficiales en plantilla, que, sumados a los 185 auxiliares oficiales, suponen una plantilla total de unos 400 profesionales.

Récord de exportaciones agroalimentarias

Las exportaciones del sector cárnico constituyen uno de los pilares más relevantes de la economía agroalimentaria catalana y un indicador directo de su capacidad productiva, sanitaria y competitiva. En 2024, Catalunya alcanzó un récord de exportaciones agroalimentarias de 15.727,51 millones de euros, de las cuales el sector de la carne y los embutidos representó el 32,36%, con un valor de 5.090,17 millones de euros y un volumen exportado de 1.651.323,72 toneladas.

Dentro de este ámbito, la carne, especialmente la porcina, continúa teniendo un peso determinante: solo la carne de porcino superó los 3.036 millones de euros y las 932.000 toneladas exportadas.

Estas magnitudes sitúan al sector cárnico como el principal subsector agroalimentario catalán en volumen exportado y como uno de los motores esenciales de generación de valor, empleo, actividad logística y proyección exterior del sistema alimentario de Catalunya. Este volumen de actividad pone de manifiesto la necesidad de disponer de un sistema de control oficial suficiente, especializado y desplegado territorialmente, capaz de cubrir tanto el sacrificio ordinario como las garantías sanitarias vinculadas al comercio interior y exterior.

Sacrificio de animales en los mataderos catalanes

En 2025 se sacrificaron en Catalunya 22.930.967 cabezas de ganado porcino, 532.898 de bovino, 815.408 de ovino, 44.833 de caprino y 1.207 de equino.

Esta es la evolución del sacrificio en los mataderos, que muestra un ligero crecimiento sostenido al alza (cabezas de ganado porcino, 2016-2025). Catalunya tiene un total de 229 líneas de matadero para el sacrificio de todas las especies de animales domésticos, 33 de las cuales son de ganado porcino.