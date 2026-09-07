Según un comunicado
Siete hospitales de Barcelona acogerán la Reunión Nacional de Cirugía en 2029
Los hospitales de Can Ruti y Sant Pau representarán a España en un gran estudio europeo sobre una prometedora cirugía para el alzhéimer
El Hospital Vall d’Hebron realiza la primera cirugía pediátrica de Europa con un robot que hace una sola incisión
La candidatura de Barcelona, que reúne a siete hospitales de la ciudad, acogerá la XXVII Reunión Nacional de Cirugía de la Asociación Española de Cirugía (AEC) en 2029.
La decisión se prevé ratificar en la Asamblea Extraordinaria de la asociación que se celebrará el próximo 3 de noviembre en el marco del Congreso Nacional de Cirugía 2026, informa la AEC en un comunicado de este lunes.
Los centros participantes son el Hospital Clínic, el Hospital de Bellvitge, el Hospital del Mar, el Hospital Vall d'Hebron, el Hospital Germans Trias i Pujol, el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau y el Hospital Parc Taulí.
El presidente del Comité Organizador y presidente de la AEC, Salvador Navarro, ha asegurado que los promotores de la candidatura están "realmente ilusionados y muy orgullosos" de poder acoger la reunión en 2029.
La candidatura cuenta con el respaldo institucional de la Conselleria de Salut de la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y Barcelona Turismo-Convention Bureau.
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