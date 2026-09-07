Reivindican el papel de la fisioterapia en la prevención de enfermedades cardiovasculares

El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya (CFC) ha reivindicado el papel de la fisioterapia en la prevención y recuperación de enfermedades cardiovasculares y el ictus, con motivo del Día Mundial de la Fisioterapia, dedicado este año a estas patologías.

"Nuestra profesión tiene también un papel fundamental en la prevención y la promoción de la salud. Como expertos en movimiento y ejercicio terapéutico, los fisioterapeutas podemos ayudar a las personas a reducir los factores de riesgo cardiovascular y a incorporar la actividad física de forma segura y adaptada a sus necesidades. Y cuando se produce un infarto o un ictus, somos una pieza clave para la persona", ha señalado el decano del CFC, Ramon Aiguadé.

Ante esta realidad, en su comunicado el CFC ha hecho hincapié en que moverse no es solo una recomendación saludable, sino que puede formar parte del tratamiento, y en que la actividad física regular contribuye a reducir la presión arterial, mejora el control de la glucosa, ayuda a disminuir el colesterol y el peso corporal, incrementa la capacidad cardiorrespiratoria y favorece el bienestar emocional.

En este sentido, avisan de que prescribir ejercicio no es sólo "ponerse a realizar actividad física" y que "los fisioterapeutas son profesionales capacitados para valorar la situación funcional de cada persona y prescribir ejercicio terapéutico adaptado a sus características, condición física y posibles patologías".

El Día Mundial de la Fisioterapia pone este año especial atención al ictus, una patología que en Catalunya sufren casi 14.000 personas cada año, en el 90% de los casos se puede prevenir y en la que la rehabilitación es determinante para recuperar la máxima autonomía posible.

El CFC recuerda las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que establecen para las personas adultas entre 150 y 300 minutos semanales de actividad física moderada, además de ejercicios de fortalecimiento muscular al menos dos días por semana.