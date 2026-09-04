Un 5% de las visitas por asma en las Urgencias son por el dióxido de nitrógeno de coches e industria

Los picos de contaminación en las ciudades provocan cuadros más agudos de asma y de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Así, el dióxido de nitrógeno (NO2), un contaminante que proviene principalmente del tráfico rodado y de la industria, provoca, durante los episodios de contaminación, entre un 5% y un 9% más de visitas en las Urgencias de los hospitales por estas enfermedades. En total, el 5% de todas las visitas por asma en estas unidades se deben solo a este contaminante.

Así lo han develado los doctores Pedro Vidau y Rocío Martín, del Hospital Río Hortega de Valladolid, este viernes en el lanzamiento oficial en Barcelona de la campaña europea 'Healthy Lungs for Life', que coincide con el Congreso de la Sociedad Respiratoria Europea (ERS). Este congreso tendrá lugar en la capital catalana desde este sábado al próximo miércoles 9 de septiembre y pondrá el foco en el impacto de la contaminación en la salud respiratoria.

Como parte de esta campaña, este domingo 6 de septiembre se celebrará un acto en la plaza Universitat de Barcelona para medir la salud respiratoria de los ciudadanos. Profesionales sanitarios realizarán pruebas gratuitas de función pulmonar (espirometría) a los ciudadanos y ofrecerán consejos sobre cómo reducir los riesgos que plantean la contaminación atmosférica, el tabaquismo y otros factores que afectan a la salud pulmonar.

Neumólogos y pacientes reclaman que Barcelona coloque las enfermedades respiratorias en el centro de la "gestión municipal"

La agudización del asma en los pacientes suele ocurrir en los días posteriores a los episodios de alta contaminación. Y hay diferencias entre jóvenes y mayores. En los menores de 50 años, el pico de la agudización del asma tiene lugar a los tres días. En los mayores de 50 años, la contaminación provoca un aumento "tardío" del asma: una semana. "Los mayores de 50 años van a ir a las Urgencias unos días más tarde", ha dicho Vidau.

En cuanto a los pacientes con EPOC, los médicos han encontrado diferencias fundamentalmente entre hombres y mujeres. "Los hombres van a las Urgencias el mismo día del episodio de alta contaminación y un día después. Las mujeres acuden a los dos días con unas formas más agudas", ha dicho la doctora Martín, quien ha precisado que los datos del estudio presentado este viernes en Barcelona —y que también se mostrarán durante el congreso— corresponden al periodo comprendido entre 2010 y 2018 en Valladolid, una ciudad de bajas emisiones.

Menos asma, "más calidad" de vida

En la rueda de prensa ha estado presenta Ráquel Gómez, presidenta de la Asociación Asma Y Alergia, madre, además, "de una joven con asma de difícil control". "Las alergias y la salud respiratoria deben estar en el centro de la mesa de la gestión municipal", ha reivindicado. "Eso significa, para nosotros, menos ataques de asma y más calidad de vida".

La neumóloga Rosa Farner ha precisado, además, que las enfermedades respiratorias crónicas como el asma o la EPOC "comienzan en la infancia" y que la contaminación "afecta al desarrollo pulmonar" del menor de edad. "Las zonas de bajas emisiones [como las 'superillas'] ayudan", ha recalcado.

En este sentido, la epidemióloga de ISGlobal Judith García-Aymerich ha recordado que, de la misma manera que los médicos recomiendan a las personas que caminen, las autoridades sanitarias deben velar por que estas vivan en entornos con aire limpio. "Sabemos que los niveles de contaminación en una ciudad como Barcelona han disminuido después de aplicar políticas como las 'superillas'. También disminuyen las visitas a Urgencias de los niños", ha asegurado.

Congreso en Barcelona

Del 5 al 9 de septiembre, Barcelona acogerá el congreso anual de la Sociedad Europea Respiratoria (ERS), en el que participarán unos 22.000 especialistas y en el que se debatirá, entre otras cosas, sobre la importancia del aire limpio. En el congreso se debatirá sobre la contaminación atmosférica y en el impacto que esta tiene en las enfermedades respiratorias y en la salud respiratoria.

El doctor Marc Miravitlles, neumólogo e investigador del Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR), presidente electo de la ERS y uno de los impulsores, ha explicado en la rueda de prensa de este viernes que la campaña 'Healthy Lungs for Life' llevará en octubre a las escuelas de Barcelona una serie de actividades para concienciar a los niños sobre la importancia de respirar un aire limpio.