Marc Miravitlles, neumólogo: "Nadie se atrevería a beber agua sucia, sin embargo cada día respiramos aire sucio"

Del 5 al 9 de septiembre, Barcelona acogerá el congreso anual de la Sociedad Europea Respiratoria (ERS), en el que participarán unos 22.000 especialistas y en el que se debatirá, entre otras cosas, sobre la importancia del aire limpio. El doctor Marc Miravitlles (Barcelona, 1962), neumólogo e investigador del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona y presidente electo de la ERS, explica en EL PERIÓDICO algunas de las claves de este encuentro médico.

¿Cuál es la importancia de que este congreso se celebre en Barcelona?

La Sociedad Europea Respiratoria es la sociedad respiratoria más grande del mundo. Tenemos más de 35.000 socios en 150 países y cada año hacemos un congreso, que es también el más importante sobre medicina respiratoria y salud respiratoria en todo el mundo. Se han enviado más de 7.000 trabajos, esperamos a unas 22.000 personas y se abarcarán todos los problemas de salud respiratoria, enfermedades respiratorias y de técnicas diagnósticas, así como tratamientos, epidemiología, etcétera. También habrá profesionales de farmacia, de fisioterapia y de enfermería, y sobre todo, obviamente, de neumología y de cirugía torácica.

¿En qué se pondrá énfasis este año?

En la contaminación atmosférica y en el impacto que esta tiene en las enfermedades respiratorias y en la salud respiratoria. Hay trabajos sobre la enfermedad inmunológica crónica, apneas del sueño, cáncer de pulmón, enfermedades pulmonar intersticiales [como la fibrosis pulmonar], enfermedades respiratorias raras…

"Las enfermedades respiratorias tienen un impacto económico muy grande y sigue aumentando. Son la tercera causa de muerte en España"

¿La enfermedad respiratoria es cada vez más prevalente?

Algunas enfermedades respiratorias aumentan porque aumentan los factores de riesgo. Aumenta la contaminación, el tabaquismo no ha desaparecido, las nuevas formas de fumar también afectan al pulmón… Y esto hace que también aumente el asma en gente joven. Y sí, en concreto la contaminación tiene que ver en esto.

¿Cuál es el impacto?

Las enfermedades respiratorias tienen un impacto económico muy grande y sigue aumentando. Son la tercera causa de muerte en España, aunque siempre se sitúan en un segundo plano, detrás del cáncer o de las enfermedades cardiovasculares.. Probablemente no se les presta la atención que merecen en comparación al daño y al impacto económico que causan en nuestra sociedad.

Sabemos que, en el cáncer de pulmón, el 80% de los casos lo provoca el tabaco. ¿Cuántas muertes por cáncer de pulmón provoca la contaminación?

No te lo puedo decir. No soy especialista en cáncer de pulmón. Lo que sí te puedo decir es que sabemos que la contaminación tiene impacto a lo largo de toda la vida. Vall d'Hebron ha liderado un estudio en personas con asma en Barcelona. A un grupo lo ha colocado en una zona con mucho tráfico y a otro, en un entorno verde con aire limpio. Y hemos visto que, con la exposición aguda, las personas rodeadas de tráfico tenían más inflamación en sus vías respiratorias que no eran capaces de compensar. Esto te da una pista de cómo la contaminación puede desencadenar crisis de asma y crisis de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

"Sabemos que la contaminación tiene impacto a lo largo de toda la vida. Desencadena crisis de asma y EPOC"

¿Qué más han visto?

Ya sabíamos que, en periodos altos de contaminación, aumentan las visitas a urgencias por problemas respiratorios, pero no estábamos seguros de cuál era el vínculo. Ahora cada vez está quedando más claro cómo la contaminación puede afectar a personas sanas y también a personas que tienen una enfermedad respiratoria crónica como el asma.

En una ciudad como Barcelona medidas como las 'superillas' son necesarias pero ¿son suficientes?

Todas las medidas que estén destinadas a reducir el tráfico rodado, sobre todo el tráfico de los vehículos que van con combustibles fósiles, mejoran la calidad del aire. Obviamente. Aquí el debate está en cómo implementarlas y esto ya se escapa del tema médico. Pero desde un punto de vista de salud respiratoria, todo aquello que esté destinado a disminuir el tráfico de vehículos de combustión mejora la calidad del aire.

¿Qué más medidas más debería aplicar una ciudad como Barcelona?

No puedo darte soluciones en este aspecto. Lo único que puedo hacer ante los enfermos es darles consejo. De la misma manera que, cuando hay un incendio y mucho humo, se les dice que se queden en casa para evitar esta exposición, deberían evitar zonas con mucho tráfico o, si es posible, quedarse en casa. Estamos limitados. Las medidas que se puedan aplicar para reducir la contaminación se escapan de lo que los médicos podemos decir.

"Quienes toman las decisiones políticas deben tener en cuenta nuestros datos para trabajar en que todo el mundo respire un aire más limpio"

¿En qué consiste la campaña Health Lungs for Life?

Es una campaña de la ERS y la European Lung Foundation, una asociación europea de pacientes respiratorios. El objetivo es luchar por un aire cada vez más limpio. Concienciar a las familias, a la población general y a los líderes políticos de la importancia de respirar aire limpio. Nadie se atrevería a beber agua sucia, pero sin embargo estamos respirando aire sucio cada día. Esto tiene un impacto. Por eso te digo: no sé qué medidas podemos aplicar en Barcelona, pero los que toman las decisiones políticas deben tener en cuenta nuestros datos para trabajar en que todo el mundo respire un aire más. Podemos respirar un aire limpio y no contaminado. Pero tenemos que ser conscientes.

¿Qué más harán?

El domingo habrá una campaña en la plaza Universitat para hacer espirometrías en la población. Habrá profesionales a quienes preguntar sobre los dolores respiratorios y la contaminación. Y queremos hacer un programa que se ha hecho en otras ciudades europeas. Así, durante el mes de octubre algunas escuelas de Barcelona harán espirometrías para concienciar también a las familias y a los niños de la importancia del aire limpio y de los dolores respiratorios.