Los Comuns exigen al Govern explicaciones sobre la "brecha digital" que causan los cambios en La Meva Salut

El portavoz de los Comuns, David Cid, ha pedido la comparecencia en la mesa de la comisión de salud del Parlament del secretario general de la Conselleria de Salut, Narcís Pérez de Puig, para que explique los cambios en el acceso de la aplicación La Meva Salut, así también como las medidas para abordar la brecha digital de las personas mayores.

Desde enero de 2027, el acceso a la 'app' sanitaria que usan más de 3,5 millones de catalanes cambiará. Ya no se entrará con contraseña, sino con el idCAT, el sistema que sirve para identificarse digitalmente ante la Administración catalana y que funciona como una llave digital. Problema: así como la contraseña es fija —tiene una validez de un año—, el idCAT es un código que cambia cada vez que el usuario accede a la aplicación.

Para conseguir este código, el usuario debe introducir su DNI y su número de teléfono. El código lo recibirá, a los pocos segundos, por SMS. Muchos usuarios con personas mayores a su cargo, a quienes les hacen las gestiones de La Meva Salut, temen que este cambio supondrá una traba. Algunos han puesto quejas ante la Síndica de Greuges. Salut esgrime que todos estos cambios se deben al cumplimiento de la normativa europea.

Funcionará como Netflix

Aun así, Salut avanzó ayer a EL PERIÓDICO que está trabajando por que la app incorpore una opción de "delegación de terceros", de manera que —previa autorización— funcionará, desde el año que viene, como Netflix:el usuario podrá elegir si entrar en su sesión o en la de un familiar —que lo haya autorizado previamente— para gestionarle a este último los trámites médicos.

Dado que la delegación a terceras personas todavía no se puede hacer, el acceso mediante contraseña a La Meva Salut continúa siendo válida. El Departament de Salut, además de contenido patrocinado en los medios de comunicación, también hará campañas informativas en las redes sociales para que toda la información llegue a cuanta más gente mejor.

Además, durante todo este tiempo, la conselleria hará formaciones a los centros y al 061 y también webinars con las farmacias. Fuentes de la conselleria insisten en que "nadie va a quedarse fuera" con estos cambios.

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El departamento también ha lanzado vídeos sobre cómo funciona La Meva Salut y cómo el usuario debe darse de alta en el idCAT Mòbil, que no es lo mismo que el certificado idCAT, una de las confusiones más habituales. El idCAT Mòbil es un sistema de identificación basado en el teléfono y en códigos temporales. No hay ningún archivo que instalar, a diferencia del certificado. Puedes darte de alta en el idCAT Mòbil a través de este enlace.