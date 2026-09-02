Sanidad retira varios adelgazantes por contener sibutramina, un supresor del apetito no autorizado por sus efectos adversos graves

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), que depende del Ministerio de Sanidad, ha ordenado la prohibición de comercialización y la retirada del mercado de varios por incluir en su composición sibutramina, un principio activo suspendido en la UE, que además no figura en el etiquetado. Esta medida se ha llevado a cabo tras haber tenido conocimiento, a través de la Sección de Consumo, Medio Ambiente y Dopaje de la Comisaría General de Policía Judicial en el marco de la 'Operación Triki', de la comercialización de los productos.

La sibutramina es un principio activo anorexígeno (supresor del apetito) que proporciona una sensación de saciedad y además produce un aumento del gasto calórico (atenúa la disminución adaptativa del metabolismo basal durante la pérdida de peso).

Efectos adversos

Además, produce un aumento de la frecuencia cardíaca y la presión sanguínea, que "pueden ser clínicamente significativas en algunos pacientes, habiéndose registrado casos de arritmias, cardiopatías isquémicas y accidentes vasculares graves con su consumo". Otros efectos adversos que pueden presentarse con su consumo son sequedad de boca, dolor de cabeza, insomnio, estreñimiento, etc. También presenta gran cantidad de interacciones con otros medicamentos.

La sibutramina formaba parte de la composición de medicamentos con receta destinados al tratamiento de la obesidad, cuya comercialización en la Unión Europea fue suspendida por asociarse su consumo a efectos adversos graves de tipo cardiovascular, tal y como informó la AEMPS en 2010.

La retirada, detalla la AEMPS, afecta a todos los ejemplares de los productos 'Slim U', 'Slim U Pro', 'P57 Hoodia', 'Bikini Siluet Perfect', 'Slim 24', '14 Día', 'Fatzorb', 'AB Slim', 'Get Lean', 'Slimina', 'Burn and Slim', 'Body Slim', 'Black Panther', 'Aphrodite Thermoslim Coffe', 'Aphrodite Plus', 'Aphrodite LipoDetox', 'Aphrodite Green Plus', 'Aphrodite Forte Plus', 'Aphrodite Forte', 'Li Da Ultra', 'Pineapple Slimming Peptide' y 'Pezo Mega'.

Productos naturales

Según los análisis llevados a cabo por el Laboratorio Oficial de Control de Medicamentos (LOCM) de la AEMPS, todos los productos contienen sibutramina y los llamados 'Fatzorb', 'AB Slim', 'Get Lean', 'Slimina', 'Burn and Slim', 'Body Slim' y 'Black Panther', también contienen fenolftaleína, lo que les confiere la condición de medicamentos, sin haber sido evaluados ni autorizados por la Agencia. Estas sustancias no se declaran en el etiquetado de los productos, que se presentan como naturales y ocultan al consumidor su verdadera composición.

La fenolftaleína es un principio activo laxante estimulante que aumenta la motilidad intestinal e inhibe la absorción de electrolitos y agua, aumentando el contenido líquido en intestino y estimulando su peristaltismo (contracciones y relajaciones musculares en forma de onda que mueven los alimentos). Los principales riesgos derivados de su administración están relacionados con una excesiva pérdida de líquidos y electrolitos, pérdida intestinal de proteínas, hipocalcemia y malabsorción debida a la excesiva hipermovilidad intestinal.