La Meva Salut funcionará como Netflix: el usuario podrá elegir la sesión en la que entrar y gestionar desde su móvil las citas médicas de sus familiares

La app móvil La Meva Salut, a través de la que los catalanes pueden pedir citas médicas, ver resultados de pruebas o consultar al facultativo, funcionará, desde enero de 2027, como Netflix: el usuario podrá elegir si entrar en su sesión o en la de un familiar —que lo haya autorizado previamente— para gestionarle a este último los trámites médicos. Así lo ha avanzado a EL PERIÓDICO la directora del Àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del Servei Català de la Salut (CatSalut), Elisenda Serra.

"No dejaremos a nadie fuera", insiste Serra, que sale así al paso del revuelo que se ha producido al trascender que la Conselleria de Salut cambiará el acceso a La Meva Salut, la app de referencia del sistema sanitario catalán y que usan unos 3,4 millones de ciudadanos.

El anuncio del cambio de acceso ha generado quejas entre los usuarios —algunos incluso las han presentado ante la Síndica de Greuges—, preocupados porque el nuevo sistema agrave la brecha digital y dificulte el acceso a las personas mayores o complique las cosas para los familiares que ayudan a estas personas.

"Estamos trabajando en una solución de delegación a terceros para la gente que está gestionando La Meva Salut de personas mayores. Estará resuelto a finales de este año" Elisenda Serra — Directora del Àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del CatSalut

Desde Salut explican que, para cumplir con la normativa europea, a partir de enero de 2027 el acceso a la app ya no será a través de una contraseña, sino mediante el idCAT Mòbil, el sistema que sirve para identificarse digitalmente ante la Administración catalana y que funciona como una llave digital.

Método antibrecha digital

Problema: así como la contraseña es fija —tiene una validez de un año—, el idCAT es un código que cambia cada vez que el usuario accede a la aplicación. Para conseguir este código, el usuario debe introducir su DNI y su número de teléfono. El código lo recibirá, a los pocos segundos, por SMS. Muchos usuarios con personas mayores a su cargo, a quienes les hacen las gestiones de La Meva Salut, temen que este cambio supondrá una traba.

Sin embargo, Salut asegura a este diario que tiene ya contempladas todas estas opciones. "Estamos trabajando en una solución de delegación a terceros para la gente que está gestionando La Meva Salut de personas mayores de quienes no tienen la tutela jurídica legal. Esto estará resuelto a finales de año", afirma Serra.

Las personas mayores podrán delegar su acceso a la app a quien decidan sin necesidad de ir al CAP

Así, a partir de enero, los mayores podrán delegar su acceso a la 'app' a una tercera persona -un hijo, un nieto...-, algo que podrán hacer directamente desde la 'app', sin necesidad de ir al centro de atención primaria (CAP). Esta tercera persona deberá "aceptar" esta delegación. Una vez lo haga, cuando acceda con sus datos a la app, le aparecerán los diferentes perfiles —el suyo y el de sus familiares—, y podrá entrar en el que elija. Un sistema muy similar al que usan plataformas audiovisuales como Netflix: dentro de una misma cuenta, hay perfiles diferentes.

"Como con tus hijos"

El hecho de que esta autorización pueda gestionarse desde la app, sin necesidad de acudir presencialmente al CAP, es también una novedad respecto a lo que ocurre ahora entre padres e hijos o tutores legales. Actualmente, si un adulto quiere gestionar el perfil de La Meva Salut de un menor, debe ir al CAP y demostrar que es el padre, madre o tutor legal. Cuando lo hace, ya le aparece el perfil de los hijos en La Meva Salut.

"Igual que tú ves a tus hijos menores en La Meva Salut, también podrás ver a las personas de las que tienes delegación", detalla Serra. Funcionará de la siguiente manera: un usuario entrará en La Meva Salut a través del idCAT —con su DNI y su teléfono móvil personal— y, al entrar, podrá elegir en qué perfil entrar, si en el suyo o en el de su familiar.

Contraseñas válidas

Si bien inicialmente Salut dijo que solo se generarían contraseñas nuevas hasta el 15 de septiembre, ahora el departamento se desdice ante las críticas recibidas y afirma que su desaparición será "progresiva". "Los pacientes podrán entrar con su contraseña hasta principios de enero. Y todas estas mejores las iremos introduciendo poco a poco", asegura Serra.

"Los pacientes podrán entrar con su contraseña hasta principios de enero. Y todas estas mejores las iremos introduciendo poco a poco" Elisenda Serra, CatSalut

Dado que la delegación a terceras personas todavía no se puede hacer, el acceso mediante contraseña a La Meva Salut continúa siendo válida. "Y así será hasta que no tengamos solucionado el tema de la representación a terceros", subraya Serra. El Departament de Salut, además de contenido patrocinado en los medios de comunicación, también hará campañas informativas en las redes sociales para que toda la información llegue a cuanta más gente mejor.

"No preveemos un aluvión de gente en los CAP porque todos estos cambios serán muy progresivos", dice Serra, quien reitera que todos estos cambios están motivados por la normativa europea. "Los datos de salud son personales y, según la UE, tienen una categoría específica, por lo que se han de proteger. El acceso debe ser seguro para evitar suplantaciones de identidad", zanja.

Publicidad y formación

Además, durante todo este tiempo, la conselleria hará "formaciones" a los centros y al 061 y también webinars con las farmacias. "Queremos que todo el mundo tenga información de cómo funciona", defiende la directora del Àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del CatSalut.

El departamento también ha lanzado vídeos sobre cómo funciona La Meva Salut y cómo el usuario debe darse de alta en el idCAT Mòbil. "La clave es enseñar a la gente a darse de alta en el idCAT Mòbil. La mayoría de la gente tiene un teléfono y sabrá cómo acceder", insiste Serra.