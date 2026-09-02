Cómo acceder a La Meva Salut con el idCAT Mòbil: así funciona el nuevo sistema de entrada a la 'app'

La Conselleria de Salut ha decidido cambiar el acceso a La Meva Salut, la aplicación móvil a través de la que pedir citas médicas, ver resultados de pruebas o hablar con el médico de cabecera, para mejorar la seguridad, tal y como le exige la normativa europea, según el departamento.

Aun así, este cambio ha desatado las críticas de muchos usuarios, que consideran que este cambio dificulta el acceso de las personas mayores. Algunos han puesto quejas ante la Síndica de Greuges. Estas son algunas claves del nuevo sistema.

Hasta ahora a La Meva Salut se podía acceder de dos maneras: a través de una contraseña —que solo caduca al cabo de varios meses sin utilizar la aplicación— y a través del idCAT Mòbil. Mientras la contraseña es fija, el idCAT es un código que cambia cada vez que el usuario accede a la aplicación.

Salut ha informado de que la contraseña dejará de estar disponible progresivamente durante los próximos meses, pero a partir del 15 de septiembre ya no será posible obtener una nueva. Las contraseñas actuales continuarán funcionando hasta que caduquen, pero no se podrá obtener una nueva en caso de perderla o una vez haya expirado. A partir de enero de 2027, el acceso a La Meva Salut será únicamente a través del idCAT.

El idCAT es el sistema que sirve para identificarse digitalmente ante la Administración catalana y que funciona como una llave digital. Una vez dentro de la 'app' La Meva Salut, al darle al botón "idCAT Mòbil", el usuario tendrá que introducir su DNI o NIE. A los pocos segundos, la persona recibirá un código a través de un SMS en el móvil para demostrar que es ella. Ese código tendrá que volver a meterlo en La Meva Salut para acceder a la 'app' y poder ver toda su información clínica.

Para entrar en La Meva Salut es necesario tener 16 años o más, disponer de una tarjeta sanitaria individual (TSI) y contar con alguno de los sistemas de identificación admitidos.

No. El idCAT Mòbil vincula el documento de identidad del ciudadano con su número de teléfono. No es necesario instalar ningún certificado, programa ni aplicación específica. Basta con seguir las indicaciones de la 'app' La Meva Salut.

El alta puede realizarse por internet. El usuario debe acceder al servicio de idCAT Mòbil a través de este enlace. A partir de ahí, hay que iniciar el asistente, que propone el método de registro adecuado en función de la documentación disponible.

Por ejemplo, los usuarios que dispongan de DNI o TIE y tarjeta sanitaria del Servei Català de la Salut (CatSalut) pueden validar sus datos y asociar posteriormente un teléfono móvil y un correo electrónico. El proceso termina con la introducción de un código recibido por SMS en el teléfono.

También existen otras vías, como la identificación mediante certificado digital, la vídeo-identificación en determinados casos o el alta presencial en una entidad de registro.

No. Esta es una de las confusiones más habituales. El idCAT Mòbil es un sistema de identificación basado en el teléfono y en códigos temporales. No hay ningún archivo que instalar.

El idCAT Certificat, en cambio, es un certificado digital criptográfico que se descarga como archivo y se instala en los dispositivos desde los que se quiera utilizar. Además de identificarse, puede utilizarse en numerosos trámites electrónicos de las administraciones.