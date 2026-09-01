Catalunya cambia el acceso a La Meva Salut: ya no será con contraseña, sino con idCAT móvil: "Muestra cero sensibilidad con las personas mayores"

La Meva Salut, la aplicación del sistema sanitario catalán donde los pacientes pueden pedir citas médicas, ver resultados de pruebas o hacer consultas, cambiará su sistema de acceso. A partir de enero de 2027, los usuarios ya no accederán a La Meva Salut con su contraseña, sino a través del idCAT móvil, el sistema que sirve para identificarse digitalmente ante la Administración catalana y que funciona como una llave digital: basta con introducir el DNI o NIE y la persona recibe un código en el móvil para demostrar que es ella.

La contraseña dejará de estar disponible progresivamente durante los próximos meses pero a partir del 15 de septiembre ya no será posible obtener una nueva. Las contraseñas actuales continuarán funcionando hasta que caduquen, pero no se podrá obtener una nueva en caso de perderla o una vez haya expirado. A partir de enero de 2027, el acceso a La Meva Salut será únicamente a través del idCAT.

El cambio diseñado por la Conselleria de Salut ha desatado una ola de quejas en redes. "La mayoría de hijos con padres mayores les gestionamos las citas y el plan de medicación por La Meva Salut. ¿Cómo lo hacemos ahora?". Esta es alguna de las múltiples quejas que se pueden leer en la red social X sobre el asunto.

"Esta nueva fórmula muestra cero sensibilidad por las personas mayores y las dependientes", critican otros usuarios en X. Se trata de quejas similares a las que hubo en 2020 con motivo de la pandemia, cuando la mayoría de los trámites pasaron a hacerse a través de La Meva Salut —como por ejemplo, pedir citas para las vacunas o conseguir el pasaporte covid— y que reflejó la gran brecha digital que existe con los ancianos.

La Conselleria de Salut asegura que es la propia normativa europea la que exige este cambio por seguridad

Hasta ahora, los usuarios podían acceder a La Meva Salut tanto con la contraseña como con el idCAT móvil. Así como la contraseña es fija —solo caduca tras meses sin usar la 'app'—, el idCAT sí es cambiante: cada nuevo acceso a la aplicación requiere de un nuevo código. Algunos pacientes, que ya han puesto sus quejas en la Sindicatura de Greugues, denuncian que esta nueva fórmula dificulta el acceso a La Meva Salut a las personas mayores.

La Conselleria de Salut asegura a EL PERIÓDICO que es la propia normativa europea la que exige este cambio. "Este cambio se hace por seguridad. La normativa europea exige cada vez más seguridad y el idCAT es lo más seguro, más que la contraseña", defienden fuentes de Salut, quienes además añaden que el departamento dirigido por Olga Pané arrancará pronto una campaña publicitaria para informar debidamente a la población sobre este cambio.

A partir del 15 de septiembre ya no será posible obtener una nueva contraseña y habrá que acceder a través de idCAT

Tras la queja de algunos usuarios, la Síndica de Greuges, Esther Giménez-Salinas, reclamó hace unos días al Departament de Salut que amplíe las opciones de representación de La Meva Salut para que familiares o personas de confianza puedan ayudar a las personas mayores o con dificultades digitales a gestionar trámites sanitarios. En un comunicado, la síndica considera que hay que garantizar la protección de los datos sin impedir el acompañamiento digital y asegura que Salut está estudiando alternativas que podrían aplicarse de cara a 2027.

Actualmente, La Meva Salut cuenta con aproximadamente 3,8 millones de usuarios únicos anuales y casi 6 millones de usuarios registrados. Según datos de 2025, la plataforma registra unos 75 millones de sesiones anuales. En los últimos diez años, se han realizado más de 60 millones de autenticaciones con idCAT Móvil sin que se haya producido ningún incidente de ciberseguridad.

Salut defiende que el uso del idCAT Móvil para acceder a La Meva Salut aporta seguridad, simplicidad y ahorro de tiempo. El sistema permite realizar trámites y gestiones con diferentes administraciones de manera ágil y ya es utilizado por más de 3,5 millones de personas en Cataluña, con garantías de seguridad y sin incidencias registradas.

El idCAT Móvil permite identificarse y firmar desde cualquier móvil, tableta u ordenador, sin necesidad de recordar ninguna contraseña o PIN ni de instalar ningún programa. Es un sistema gratuito, no caduca y se puede obtener a través de internet. Las quejas de los usuarios no ponen en dudas todas estas virtudes, sino en que este nuevo acceso realmente facilite la vida a las personas que más uso hacen del sistema sanitario: los mayores.