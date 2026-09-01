Un estudio identifica diferencias de sexo en la relación entre la microbiota intestinal y la depresión

Un estudio liderado por investigadores del Instituto de Investigación Biomédica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI) ha identificado diferencias específicas entre mujeres y hombres en las asociaciones entre la microbiota intestinal, los metabolitos derivados del triptófano y la sintomatología depresiva. Los resultados, publicados en la revista 'npj Biofilms and Microbiomes', aportan nuevas evidencias sobre los mecanismos biológicos implicados en la depresión y refuerzan la importancia de incorporar la perspectiva de género en la investigación en salud mental, según ha explicado este martes IDIBGI en una nota de prensa.

El estudio ha analizado datos de una cohorte formada por 802 personas adultas —419 mujeres y 383 hombres— con el objetivo de explorar la relación entre la microbiota intestinal, los metabolitos plasmáticos derivados del triptófano —un aminoácido esencial implicado en procesos relacionados con el funcionamiento del cerebro— y los síntomas depresivos, teniendo en cuenta factores como la alimentación, el tabaquismo, el consumo de alcohol y la actividad física.

Los resultados muestran diferencias significativas entre mujeres y hombres tanto en el perfil metabólico como en las asociaciones con la sintomatología depresiva. En las mujeres se detectaron concentraciones más elevadas de algunos metabolitos derivados del triptófano, como el ácido indol-3-acético producido por la microbiota intestinal, y niveles más bajos de trigonelina, un compuesto natural presente en diversos alimentos de origen vegetal. Mediante modelos de aprendizaje automático, los investigadores observaron que estos metabolitos se asociaban con una mayor o menor gravedad de los síntomas depresivos. En los hombres, en cambio, solo uno de los metabolitos analizados mostraba una asociación con una menor sintomatología depresiva.

Según Jordi Mayneris-Perxachs, jefe del grupo de Medicina y Biología Integrativa de Sistemas del IDIBGI, "aunque estos hallazgos no demuestran una relación causal, refuerzan una idea importante: el sexo no debería tratarse como una simple covariable de ajuste en la investigación sobre el eje microbioma-intestino-cerebro". Por su parte, José Manuel Fernández-Real, jefe del grupo de Nutrición, Eumetabolismo y Salud, plantea que "a la luz de estas observaciones, incluso el tratamiento antidepresivo podría beneficiarse de un enfoque más personalizado, en lugar de aplicar estrategias terapéuticas uniformes a todos los pacientes".

Uno de los hallazgos más destacados es la identificación, únicamente en mujeres, de una relación entre la sintomatología depresiva y la presencia de determinados microorganismos intestinales productores de metano. Estos microorganismos también se asociaron con genes implicados en el metabolismo del triptófano y en la producción de sus metabolitos, lo que apunta a una posible conexión entre la microbiota intestinal y los mecanismos biológicos relacionados con la depresión.

Según los investigadores, los resultados sugieren que la interacción entre la microbiota intestinal y el metabolismo del triptófano podría contribuir a explicar parte de las diferencias biológicas observadas entre mujeres y hombres en relación con la depresión. Aunque el estudio describe asociaciones que deberán validarse en futuros trabajos, los hallazgos aportan nuevas pistas sobre los mecanismos implicados en este trastorno y podrían contribuir al desarrollo de futuras estrategias de medicina personalizada en salud mental.

El estudio ha sido liderado por los investigadores del IDIBGI José Manuel Fernández-Real y Jordi Mayneris-Perxachs, con la participación de investigadores de la Universidad de Valencia y de otras instituciones científicas estatales e internacionales.