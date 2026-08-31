Más del 80% de las muertes por drogas en Catalunya es por consumo de varias sustancias

El departamento de Salut, a través de la Subdirección General de Adicciones, VIH, ITS y Hepatitis Víricas, reafirma su compromiso con la prevención de las muertes relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas y con la promoción de políticas de reducción de daños basadas en la evidencia, la atención comunitaria y la lucha contra el estigma. Este 31 de agosto se celebra el Día Internacional de Sensibilización sobre la Sobredosis.

La sobredosis es una causa de mortalidad que puede prevenirse y revertirse fácilmente si se actúa con rapidez. Por ello, Salut continúa impulsando la formación de personas usuarias de drogas, profesionales y personas de su entorno en la prevención, la identificación de los signos de alerta, la activación del 112, la posición lateral de seguridad y el uso de naloxona en casos de sospecha de sobredosis por opioides.

La naloxona es un medicamento seguro y eficaz que puede revertir una sobredosis por opioides mientras llegan los servicios de emergencia. Por ello, Salut promueve que las personas en situación de riesgo, sus entornos y los equipos profesionales dispongan de formación y acceso a este medicamento.

Datos relevantes

Los últimos datos del indicador de mortalidad por reacción aguda a drogas muestran que en 2024 se registraron 308 fallecimientos —215 hombres y 93 mujeres— en Catalunya, el máximo de la serie histórica desde 2017.

Este aumento se explica porque en los últimos años se han introducido cambios metodológicos que amplían los casos incluidos, como la incorporación de personas mayores de 65 años y de fallecimientos en los que el alcohol o los antidepresivos son la única sustancia detectada.

Más allá de la evolución anual de las cifras, los datos permiten identificar aspectos relevantes para la prevención. En más del 80% de las muertes estaba implicada más de una sustancia, lo que pone de manifiesto la importancia del policonsumo y la necesidad de reforzar los mensajes de reducción de riesgos asociados a la combinación de sustancias.

Las sustancias agrupadas más frecuentes fueron el alcohol, los hipnosedantes y la cocaína, que se detectaron en más del 50% de las muertes, mientras que los opioides solo se detectaron en el 36% de los casos.

Otro elemento destacado es que la mayoría de los fallecimientos se producen en entornos privados. En 2024, el 68% de las muertes tuvo lugar en el domicilio, un dato que refuerza la importancia de acercar la prevención a las personas que consumen y a su entorno cercano.

Los datos también muestran que la edad media de las personas fallecidas fue de 50,5 años y que los hombres continúan representando la mayor parte de los casos, con el 70% de las muertes.

Al mismo tiempo, se observa una presencia relevante de mujeres entre los fallecimientos, así como una elevada proporción de diagnósticos de salud mental registrados —el 57% de las muertes—, especialmente entre las mujeres. Estos datos apuntan a la necesidad de incorporar una perspectiva de género, edad y salud mental en las estrategias de prevención y atención.

Programa de Prevención de Sobredosis

Durante 2025, el Programa de Prevención de Sobredosis ha contado con 64 centros participantes, ha formado a 1.119 personas y ha distribuido 908 viales de naloxona.

Entre 2009 y 2025, el programa ha ampliado progresivamente su alcance, pasando de 12 a 64 centros participantes. En este periodo se han formado 17.686 personas y se han distribuido 18.119 viales de naloxona, con una actividad sostenida a lo largo de los años y una recuperación de los niveles de formación y reciclaje tras el impacto de la pandemia.

En el marco de la Estrategia para la prevención de la sobredosis en el entorno penitenciario, impulsada por el Departament de Salut y el Departament de Justícia, durante 2025 se han desarrollado actuaciones de sensibilización, información y prevención dirigidas a las personas internas desde el mismo momento del ingreso y a lo largo de su estancia en el centro.

En este contexto, los equipos multidisciplinares de los centros penitenciarios ordinarios han desarrollado 106 actuaciones grupales e individuales de información, sensibilización y prevención de la sobredosis, que han llegado a 1.337 personas internas.

Estas actuaciones se han complementado con la difusión de material informativo y preventivo mediante la instalación de cartelería específica en 804 celdas situadas en unidades o áreas de clasificación interior que atienden a personas con problemas de adicciones y donde se desarrollan abordajes especializados, así como en 65 espacios comunes de los centros penitenciarios, con el objetivo de reforzar el conocimiento sobre los factores de riesgo, las medidas de prevención y la respuesta ante una posible sobredosis.

La Estrategia, pendiente de publicación, prevé consolidar y ampliar estas actuaciones mediante acciones de formación, información y coordinación dirigidas a los profesionales, las personas internas y su entorno.

Catalunya dispone de una red consolidada de servicios de reducción de daños, salas de consumo supervisado, centros de atención y seguimiento a las drogodependencias, equipos de calle y unidades móviles.

Este modelo, basado en el acompañamiento, la accesibilidad y la intervención precoz, contribuye a reducir riesgos y a mejorar la salud de las personas que consumen drogas.

Cómo actuar ante una posible sobredosis

El Día Internacional de Sensibilización sobre la Sobredosis es también una jornada de recuerdo para las personas que han fallecido y para sus familias y comunidades.

Salut subraya que reducir el estigma es esencial para que las personas que consumen drogas puedan pedir ayuda, acceder a los servicios y recibir una atención sanitaria y social adecuada.

Ante una posible sobredosis, es fundamental llamar inmediatamente al 112, colocar a la persona en posición lateral de seguridad y administrar naloxona si se dispone del medicamento y existe sospecha de consumo de opioides.