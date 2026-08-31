Nueva técnica
Can Ruti trata lesiones de cáncer de piel sin cirugía con una resina radiactiva
Una vacuna experimental contra el cáncer mejora hasta un 50% los tratamientos frente al melanoma
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El Hospital Germans Trias i Pujol, en Badalona, ha comenzado a aplicar una técnica no invasiva para tratar lesiones cancerígenas de piel no melanoma sin necesidad de cirugía, un tratamiento que ya se ha realizado en cerca de diez de pacientes, según ha informado este lunes en un comunicado.
La técnica consiste en aplicar sobre la lesión una capa de resina radiactiva de renio-188, capaz de destruir de forma localizada las células malignas hasta una profundidad de tres milímetros, durante un periodo de entre una y tres horas.
El tratamiento está indicado para pacientes con cáncer de piel no melanoma que no son candidatos a terapias convencionales como la cirugía por las características del tumor o por su estado de salud, según el comunicado.
La técnica supera el 95% de eficacia en los estudios realizados y puede ser especialmente útil para lesiones situadas en zonas sensibles como los labios, las orejas o la nariz, donde una intervención quirúrgica podría tener un mayor impacto estético.
El cáncer de piel no melanoma representa más del 90% de los casos de cáncer de piel y cada año se diagnostican más de 78.000 casos de este tipo en España, con una incidencia que aumenta con la edad y está relacionada principalmente con la exposición acumulada al sol.
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