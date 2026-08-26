Así será el examen MIR 2027: 200 preguntas, cuatro horas y media y Barcelona como una única sede de Catalunya

Los exámenes MIR, la prueba oficial en España que deben superar los médicos para poder elegir una especialidad y trabajar como residentes en un hospital se celebrarán el 23 de enero de 2027 a las 14 horas —13 horas en Canarias— en 26 localidades de toda España, con la reincorporación de Vigo como sede de examen. El llamamiento comenzará una hora antes: a las 13 en la Península y a las 12 horas en Canarias.

La convocatoria refuerza los controles antifraude con equipos capaces de detectar dispositivos ocultos. Su uso podrá suponer la anulación del examen y la exclusión del proceso. Los aspirantes dispondrán de cuatro horas y media para completar la prueba, por lo que, salvo incidentes, acabará sobre las 18.30 horas.

Cada pregunta contará con cuatro posibles respuestas, de las que solo una será correcta, según establece la convocatoria de Formación Sanitaria Especializada. Estas son algunas claves del examen en Catalunya:

En Catalunya, la única localidad de examen prevista es Barcelona. No figuran Girona, Lleida ni Tarragona. De momento se ha publicado la localidad, no los edificios o facultades concretos donde se distribuirán los aspirantes; esos detalles suelen comunicarse más cerca del examen.

El examen será el mismo en toda España. Constará de 200 preguntas más 10 de reserva, cada una con cuatro respuestas posibles y una sola correcta. Los aciertos suman tres puntos, los errores restan uno y las preguntas en blanco no puntúan. El examen supone el 90% de la puntuación final y el expediente académico, el 10%.

Hay 9.676 plazas de Medicina en toda España, dentro de una oferta total de 12.850 plazas de Formación Sanitaria Especializada.

Los aspirantes deberán inscribirse del 1 al 14 de septiembre de 2026, ambos incluidos. La tasa del MIR es de 31,10 euros, salvo los supuestos de exención previstos.

El bolígrafo deberá ser transparente y de tinta azul o negra, y lo lleva el propio aspirante. En cuanto al agua, se permite una botella pequeña, transparente y sin etiqueta, además de lo que posteriormente autoricen las instrucciones específicas. Precisamente esto fue objeto de la corrección del BOE del 21 de agosto.

Los tapones para los oídos están expresamente prohibidos. Tampoco está permitida la calculadora: la excepción prevista es para los aspirantes del ámbito de Física, a quienes la propia organización puede facilitarla.

En cuanto a los móviles y dispositivos electrónicos, hay un endurecimiento importante de las normas. Se prohíbe durante el acceso, permanencia y examen la tenencia o utilización de dispositivos que permitan comunicación, almacenamiento, grabación o transmisión de información. Sanidad prevé además utilizar equipos para detectar dispositivos ocultos. Una infracción puede suponer la anulación del examen y la exclusión del proceso.