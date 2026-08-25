Atención médica
Urgencias ambulatorias en Barcelona: estos son los CUAP con menos tiempo de espera
Los CUAP de Barcelona acumulan más de 208.000 urgencias en medio año y una espera media de 28 minutos
De urgencias en un CUAP de Barcelona: "No quería ir al CAP porque tardaría días; aquí la atención es mucho más rápida"
El tiempo medio de espera en un centro de urgencias de atención primaria (CUAP) de Barcelona es de 28 minutos entre la entrada del paciente y el inicio de la asistencia, con variabilidad entre centros Son cifras facilitadas por la Conselleria de Salut a petición de EL PERIÓDICO y corresponden al primer semestre de este año. Es esta una fotografía representativa también de la realidad de los CUAP en Catalunya, ya que el 20% de estos centros se concentran en la capital catalana.
Los CUAP —muchos de ellos funcionan las 24 horas del día los 365 días del año— sirven para atender problemas de salud urgentes de baja y media complejidad que necesitan valoración rápida, pero que en principio no requieren las urgencias de un hospital. Por ejemplo, pueden atender cuadros como infecciones, fiebre, crisis respiratorias no graves, heridas, golpes, esguinces, dolor agudo o descompensaciones de problemas habituales. Su función también es evitar que las urgencias hospitalarias se saturen con casos que pueden resolverse desde la atención primaria.
Los siguientes gráficos ayudan a entender la realidad de los seis CUAP de Barcelona.
Los CUAP de Barcelona han atendido más de 208.000 visitas en el primer semestre de este 2026.
Aunque depende del mes del año, la espera para ser atendido suele ser relativamente rápida: de una media hora. Pero en épocas de gran carga asistencial, pueden ser horas.
Lo que sí suele ser rápido todo el año es el triaje: la valoración rápida para saber el grado de urgencia de la consulta.
Además, siempre hay un porcentaje de pacientes que se va del CUAP antes de que le den el alta. Son las evasiones voluntarias.
El tiempo total del proceso de atención, desde que el paciente empieza a ser atendido y hasta que sale del CUAP con todas las pruebas hechas, suele durar una hora y media.
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