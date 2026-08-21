Hiperhidrosis, cuando sudar mucho no es solo culpa del calor veraniego: "En clase se me resbalaba el boli de las manos"

A Luana Escoval, de 15 años, se le resbalaba el bolígrafo de las manos cuando estaba en clase tomando apuntes. Lo mismo le ocurría cuando, mientras hacía gimnasia artística, se colgaba de alguna barra. "Siempre he tenido las manos frías y me generaba mucha inseguridad darle la mano a alguien porque siempre las tenía sudadas, aunque no estuviera nerviosa y aunque no hiciera calor. Afectaba a mi autoestima", relata a EL PERIÓDICO esta joven de Andorra. Luana sufría hiperhidrosis,una condición médica que provoca un exceso de sudoración, afectando a la calidad de vida del paciente. Para pacientes como esta joven la sudoración extrema es una realidad los 365 días del año y no solo durante los meses de verano. Por suerte, existe tratamiento y, en los casos como los de Luana, hasta una cirugía.

Luana, que reside en Andorra, fue derivada al Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona en octubre de 2025. El pasado febrero se sometió a una cirugía, que duró apenas una hora y media y por la que estuvo ingresada solo un día. Y su vida cambió porque las manos dejaron de sudarle por completo. "Es una sensación de mucha libertad, que nunca antes había sentido. Ya no estoy preocupada por las manos. Ya no me escondo, ya no estoy preocupada por el deporte. Y siempre tengo las manos calientes. Todo el miedo ha desaparecido. Ni siquiera en verano sudo", relata Luana.

"Tras la cirugía siento mucha libertad. Ya no me escondo, ya no estoy preocupada por las manos. Todo el miedo ha desaparecido" Luana Escoval, 15 años — Paciente con hiperhidrosis palmar

Cuenta que cada verano su condición empeoraba. "Sudaba el doble", dice. Aunque esta problemática la había acompañado durante toda su vida, fue "a los 11 o 12 años" cuando sus padres comenzaron a prestarle más atención.

Luana ha podido ser tratada en Sant Joan de Déu gracias al acuerdo de colaboración que el Servei Andorrà d'Atenció Sanitària tiene suscrito con el hospital desde el año 2014, con el objetivo de garantizar que los niños y adolescentes de Andorra tengan acceso a una atención pediátrica altamente especializada.

La intervención, mínimamente invasiva, consiste en dos pequeñas incisiones bajo la axila para bloquear los nervios vinculados a las glándulas sudoríparas

"Yo sospeché que mi hija podía tener hiperhidrosis porque una vez viendo la televisión David Broncano ['La revuelta'] contó que la había sufrido", cuenta el padre de Luana, Álex Escoval. Como Luana, el periodista también se sometió a una cirugía que le eliminó la afección.

"Vemos muchos casos"

Como explica el doctor Camilo Alarcón, dermatólogo de Sant Joan de Déu, la hiperhidrosis es "una condición" por la cual "el cuerpo suda más de lo normal". No es una enfermedad en absoluto minoritaria —"vemos muchos casos", precisa— y su incidencia es de entre el 3% y el 5% de la población general.

"Pero aquí lo importante es saber no solo si hay más sudoración, sino también si hay una afectación en la calidad de vida. Por eso la contemplamos como una enfermedad", explica a este diario.

La hiperhidrosis no es una enfermedad minoritaria y su incidencia es de entre el 3% y el 5% de la población general

"No es solo tener las manos húmedas, sino que la enfermedad dificulta cosas cotidianas como escribir o tomar un café", cuenta Alarcón. El caso más extremo que vio en su consulta es el de un niño que llegó por sudoración y que, cuando el médico se levantó a explorarlo, tenía un charco de agua delante de él. "Me dijo: 'Este es mi problema, que sudo mucho'. Y era literal: había un charco de sudor delante de él", dice este dermatólogo.

Como explica el doctor Alarcón, la hiperhidrosis puede ser "localizada" o "generalizada". Es decir, hay "formas" más localizadas en la cara, axilas, plantas de la piel o manos. Por ejemplo, el tipo de hiperhidrosis que sufría Luana era palmar. "Pero luego hay formas más generalizadas y estas las dividimos en primarias y secundarias", precisa. Las formas primarias son aquellas en que no se derivan de ninguna otra afección, como es el caso de Luana, y que además son las más frecuentes. Las formas secundarias son aquellas que se deben a otra enfermedad, como por ejemplo un trastorno endocrinológico o un fallo en la tiroides.

El caso más extremo que el doctor Alarcón vio en su consulta es el de un niño que llegó por sudoración y que, cuando el médico se levantó a explorarlo, tenía un charco de agua delante de él

Según el doctor Alarcón, la hiperhidrosis, además de ser "relativamente común", es más frecuente en "adultos jóvenes" y adolescentes, es decir, en personas de entre 15 y 25 años. "Quien tiene hiperhidrosis de joven le acompaña en una edad adulta", puntualiza.

No siempre los casos son extremos y hay personas que pueden realizar actividades de manera normal. "Pero en verano es siempre mucho peor porque también las personas con esta enfermedad sudan más cuando hay más cambios de temperaturas. Hay adultos que, teniendo ya el diagnóstico, toman el tratamiento al empezar el verano", dice Alarcón.

La cirugía para los casos extremos

Los casos que se operan son los más extremos y, para el resto, existen tratamientos tópicos, farmacológicos, de iontoforesis (administración de corrientes eléctricas) o infiltración de toxina botulítica. El doctor Alarcón ve entre dos y tres pacientes nuevos a la semana con hiperhidrosis, es decir, unos 120 o 130 al año. "Vemos hasta niños de cinco añitos".

Luana fue tratada por el Servicio de Cirugía del de Sant Joan de Déu, donde los especialistas que evaluaron su caso le propusieron someterse a una simpaticólisis torácica endoscópica para resolver el problema. Se trata de una cirugía mínimamente invasiva que consiste en realizar dos pequeñas incisiones bajo la axila del paciente para bloquear los nervios que actúan como "interruptor" de las glándulas sudoríparas. El ganglio correspondiente a la sudoración de las manos está situado en el tórax.

En estos enfermos, el nervio simpático no funciona correctamente y envía señales continuas a las glándulas sudoríparas

Cuando una persona realiza actividad física, tiene fiebre o siente calor, la temperatura de su sangre aumenta. El hipotálamo lo detecta y envía una señal al nervio simpático. En el caso de las personas con hiperhidrosis, este interruptor no funciona correctamente y envía señales de forma continuada a las glándulas responsables del sudor, lo que desencadena en el organismo una sudoración continua y excesiva.

Como explica Xavier Tarrado, Jefe de Cirugía de Sant Joan de Déu, la cirugía solo se utiliza en casos extremos de hiperhidrosis palmar o palmoaxilar —también axilas—. "Lo más incapacitante y lo que más afecta socialmente son las manos. A los pacientes en la escuela se les humedecen los papeles y algunos hasta van con guantes. Otros juegan al básquet y cuentan que se les resbala la pelota", dice Tarrado. "La cirugía se hace con anestesia general, dura una hora y media y sus beneficios son inmediatos. El paciente se queda ingresado como máximo un día y sale con un pequeño apósito en la axila", dice.

Esta cirugía, que existe desde hace años, genera una "gran satisfacción a los pacientes". "Pasan de tener las manos frias y sudas a tenerlas calientes y secas", concluye Tarrado.