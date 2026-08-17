La supervivencia a la muerte súbita cardíaca es la mitad en mujeres que en hombres

Las mujeres que sufren la patología de muerte súbita cardíaca tienen aproximadamente la mitad de probabilidades de sobrevivir que los hombres, además de presentar un perfil clínico distinto que condiciona su prevención, diagnóstico y tratamiento, según revela un estudio publicado en la revista 'Resuscitation Plus'.

La investigación, liderada por el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) y comunicada por el departamento de Salut este lunes, concluye que esta patología no es homogénea y requiere incorporar la perspectiva de sexo en el ámbito clínico.

Para hacer el estudio, se analizaron 639 episodios ocurridos entre 2014 y 2017, de los cuales 191 (un 29,9%) corresponden a mujeres con datos del Registro de Paradas Cardíacas y Muerte Súbita de Catalunya (RAIMCAT, en sus siglas en catalán).

Los datos indican que la tasa de supervivencia femenina se sitúa en tan solo un 4,2%, mientras que en hombres es de más del doble, un 9,9%.

El estudio da como explicación a esta diferencia el hecho de que las pacientes presentan con menor frecuencia ritmos desfibrilables, que son aquellos que responden a una descarga eléctrica precoz.

El 21% de las mujeres tiene este tipo de ritmos cardíacos por un 36% en el caso masculino, lo que implica menos intentos de reanimación.

En lo que respecta al perfil de las afectadas, las mujeres sufren la parada cardíaca a una edad más avanzada (74 años frente a 66 en hombres) y las causas también varían.

En particular, destaca la embolia pulmonar, que actúa como detonante cuatro veces más en mujeres (13,3%) que en hombres (3%).

El estudio también muestra que el grupo femenino tiene una mayor prevalencia de trastornos psiquiátricos (15% en mujeres, 9% en hombres), mayor presencia de tratamientos con antidepresivos y más antecedentes de consumo de alcohol.

El doctor Youcef Azeli, investigador principal del estudio en el SEM, ha remarcado las implicaciones de estos datos: "Entender estas diferencias es esencial para adaptar las estrategias preventivas, los protocolos asistenciales e incrementar las posibilidades de supervivencia".

El proyecto ha contado también con la colaboración del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Catalunya, el Instituto de Investigación Biomédica de Catalunya Sur (IRB CatSud) y varias universidades y hospitales catalanes.