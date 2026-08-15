"Hay que vigilar que el bebé orine": más de 200 niños menores de 4 años han sufrido un golpe de calor este verano en Catalunya

Las Urgencias y centros de atención primaria (CAP) de Catalunya han registrado, en lo que va de verano, un total de 204 niños de entre 0 y 4 años afectados por el calor y con cuadros que van desde insolaciones y golpes de calor hasta síncopes y deshidratación. Según los datos del Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions a Catalunya (Sivic), perteneciente a la Conselleria de Salut, estas 204 afecciones por el calor suponen un 3,07% de todas las franjas de edad —en total hubo 6.636—.

Entre los menores de 0 a 4 años que sufrieron alguna incidencia relacionada con las altas temperaturas, 66 sufrieron insolaciones y golpes de calor; siete, síncopes; 113, deshidratación; y 18 otras indisposiciones no detalladas por el Sivic. Aunque a menudo se habla de golpes de calor en personas mayores, los niños más pequeños también los sufren con menos frecuencia pero también con elevado riesgo. "Los golpes de calor o las consecuencias derivadas de las altas temperaturas los sufren las personas más frágiles y eso incluye los dos extremos de la vida: gente mayor y enferma y niños pequeños", asegura el doctor Sebastià González Peris, pediatra del Hospital Vall d'Hebron (Barcelona).

Según los datos del Sivic, las insolaciones son más frecuentes en la franja de edad de entre los 15 y los 44 años —acumulan el 48,6% de todas las insolaciones—, mientras que los síncopes y las deshidrataciones son más usuales en los mayores de 70 años —un 32,1% y un 53,4% respectivamente—.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Gráfico que muestra el reparto por franjas de edad de los efectos del calor atendidos en el sistema de salud.

Infrecuentes pero existentes

"No es muy habitual, pero sí que vemos golpes de calor e insolaciones en niños muy pequeños. Sobre todo aparecen casos cuando hay temperaturas extremas", explica a este diario Xoán González, coordinador de las Urgencias de Pediatría del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona). El doctor González advierte de que la sed, sobre todo en niños que aún no hablan, se les pueden pasar "un poco" por alto a los padres. "Los síntomas de niños con golpes de calor se parecen a los del adulto: son niños muy chafados, que están mareados y que tienen dolor de cabeza", señala.

Sin embargo, en fases más avanzadas, a estos niños el corazón les va más deprisa y pueden presentar síntomas musculares como calambres y contracturas. "Pero lo que más tiene que llamar la atención es que estén chafados, somnolientos... Hay niños que están jugando todo el día y se olvidan de beber agua", dice González. Estos casos llegan con más frecuencia a la atención primaria que a las Urgencias hospitalarias. "En nuestro contexto, no es frecuente que los menores con golpes de calor fallezcan", precisa.

Bebés con fiebre

"Nosotros este verano hemos visto bebés con fiebre. Algunos estaban deshidratados. En algunos casos, sin son recién nacidos, pueden tener problemas con la lactancia, con el agarre, y eso les hace también beber menos. Por eso nosotros les insistimos mucho a las familias en que se fijen en si el bebé va orinando. Si un niño orina, es que está bien hidratado. Si la orina es cada vez menos frecuente o los pañales están secos, eso es un signo bastante precoz, porque si el cuerpo produce menos orina significa que le está faltando líquido", cuenta González.

El tratamiento para los casos de insolación en el niño es simple: debe ser trasladado a un lugar menos caluroso, con aire acondicionado o sombra, quitarle el exceso de ropa y empezar a enfriarlo con agua o paños húmedos en nuca y axilas. "Y, sobre todo, si el estado mental del niño no es normal y está somnoliento, hay que buscar ayuda médica. A veces es solo un golpe de calor, pero otras veces hay también deshidratación y entonces hay que mirar más cosas", apunta el pediatra de Sant Pau.

"Termorregulación inmadura"

Como explica por su parte el pediatra de Vall d'Hebron Sebastià González Peris, "en los niños la termorregulación es inmadura". "Y, aquí, llega la analogía con la gente mayor", precisa González Peris, quien, no obstante, considera que cada vez más los padres tienen interiorizados los consejos. "Vas a la playa y ves que las familias con hijos pequeñitos no van en las horas centrales del día, cada vez están mejor protegidos, con camiseta solar... Llevan agua para hidratarse...", añade González Peris.