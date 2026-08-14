Catalunya registra en dos días 643 urgencias por lesiones oculares debido al eclipse

Durante el día del eclipse de Sol, 12 de agosto, y el posterior, Catalunya registró 446 urgencias oftalmológicas en hospitales y otras 197 en la atención primaria, cifras que representaron entre el 2% y el 3% de toda la actividad urgente, según la actualización este viernes de la Conselleria de Salut. Durante el 12 y el 13 de agosto, Catalunya registró 31.686 urgencias en los hospitales y en los centros de salud —que incluyen no solo lesiones oculares, sino también traumatismos, mareos o cualquier otra indisposición—, un 4,5% más que las registradas los días 5 y 6 de agosto, cuando hubo 30.309 urgencias en todo el territorio.

Este incremento se ha concentrado, principalmente, en los dispositivos de atención urgente de proximidad. Los CAP y los CUAP registraron 10.096 atenciones, frente a las 7.751 del mismo período de la semana anterior. En cambio, las urgencias hospitalarias registraron un descenso pasando de las 22.558 los días 5 y 6 de agosto a las 21.590 del 12 y 13 de agosto. Los mayores incrementos de actividad se concentraron en el Camp de Tarragona y en las Terres de l'Ebre.

Las urgencias por traumatismos, al igual que las oftalmológicas, también mantuvieron un "peso reducido", según Salut, en el conjunto de la actividad asistencial. El día del eclipse se registraron 400 en los hospitales y 46 en los dispositivos de atención primaria urgente, que concentraron el 3,34% y el 0,9% de la actividad urgente de cada ámbito, respectivamente. La jornada posterior evidenció una disminución de esta actividad, con 140 atenciones hospitalarias y 24 en la atención primaria urgente, cifras que supusieron el 1,45% y el 0,5% de la actividad asistencial total.

Las atenciones del SEM

En cuanto a la actividad del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), los datos registrados durante los días 12 y 13 de agosto, coincidiendo con el eclipse solar y la jornada posterior, muestran un ligero incremento de la actividad asistencial respecto al mismo periodo de la semana anterior, con un total de 16.277 llamadas recibidas, frente a las 15.589 registradas los días 5 y 6 de agosto. En ese mismo intervalo, el SEM atendió a 12.323 personas, frente a las 12.047 atendidas los días 5 y 6 de agosto, lo que representa un incremento del 2,3%.

Por tipología de incidentes, se constata un repunte de las consultas y asistencias relacionadas con afecciones oftalmológicas, con 86 casos registrados entre los días 12 y 13 de agosto, frente a los 23 casos notificados la semana anterior. En cuanto a los traumatismos, los registros se han mantenido en niveles similares a los habituales, con 2.076 incidentes durante los días 12 y 13 de agosto, frente a los 1.976 registrados los días 5 y 6 de agosto.