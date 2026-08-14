Catalunya confina en sus domicilios por hantavirus a tres contactos del caso positivo aislado en Galicia

La Agència de Salut Pública de Catalunya (Aspcat) ha confinado en sus domilicios a tres contactos estrechos —dos en Barcelona y uno en Badalona— del caso de hantavirus de Galicia y los mantiene bajo vigilancia epidemiológica, según explica a EL PERIÓDICO el secretario de Salut Pública, Esteve Fernández. Todos ellos viajaron en los mismos vuelos internacionales. "Estuvieron cerca de la persona que dio positivo en Galicia. Pero no han tenido síntomas", dice Fernández.

El paciente con hantavirus de Galicia es un hombre joven que viajó desde Buenos Aires con escalas a Santiago de Chile y Madrid antes de viajar a Francia. Presentó síntomas durante su estancia en territorio francés, alrededor del 23 de julio. Estuvo confinado en Galicia tras dar positivo en la variante de los Andes del hantavirus. Hace unos días volvió a dar negativo en la segunda PCR y pudo volver a Argentina.

Los tres contactos estrechos catalanes de este paciente se encuentran en buen estado de salud, asintomáticos y en aislamiento domiciliario preventivo. Todos ellos han dado negativo en los test PCR. En el resto de España se está haciendo seguimiento de cuatro contactos más —en Galicia, Madrid y Castilla y León—, todos ellos asintomáticos y con analíticas iniciales negativas.

"Uno de estos contactos catalanes tuvo síntomas gripales, pero antes de tomar el vuelo en el que estaba el paciente con hantavirus. Pudimos descartar que estos pequeños síntomas se debieran a la infección y dieron negativo", señala el doctor Fernández. Según él, la posibilidad de que estos tres casos pasen a ser positivos es "ínfima, muy muy baja". "Se trata de un hantavirus que se puede transmitir por vía aérea pero tiene que ser un contacto muy prolongado. Practicamente descartamos que estas personas se conviertan en contagios", dice el secretario de Salut Pública.

Aislamiento domiciliario

Aun así, las autoridades sanitarias mantendrán el aislamiento domiciliario hasta que concluya el periodo de incubación. Los equipos de Salut Pública realizan un control activo diario, mediante videollamada, para detectar de forma precoz cualquier posible aparición de síntomas.

En el difícil caso de que alguna prueba posterior resultara positiva, se activaría el protocolo previsto para los casos confirmados y el paciente sería ingresado en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN) del Hospital Clínic de Barcelona, centro de referencia en Catalunya.

Salut Pública subraya que el riesgo para la población general en Catalunya es extremadamente bajo. El hantavirus Andes no circula de forma autóctona en el territorio y la transmisión entre personas es excepcional y requiere un contacto estrecho y prolongado.