Afecciones oftalmológicas
¿Cuáles son los síntomas de daño en la retina por mirar un eclipse? ¿Cuándo se debe acudir al médico?
Las afecciones suelen aparecer durante las horas posteriores a la exposición y a menudo no provocan dolor
Normalidad en los CAP y hospitales de Catalunya en la jornada del eclipse: el SEM atiende a 20 personas por afecciones oftalmológicas y el pico de casos se espera mañana
Catalunya refuerza las urgencias y unidades de oftalmología en los hospitales de la franja de totalidad del eclipse
Beatriz Pérez
El ojo humano no está preparado para mirar directamente al Sol, sino para captar la luz habitual del día. Mirar al sol directamente un día normal molesta por la acción de la luz infrarroja —que causa calor—, la cual puede ocasionar —en caso de que la exposición sea de varios minutos— lesiones directas sobre la superficie del ojo, la córnea, que suelen ser molestas pero leves. Así lo recuerda un documento enviado por el Servei Català de la Salut (CatSalut) a los diferentes centros del territorio con motivo del evento astronómico que tuvo lugar ayer.
Sin embargo, cuando miramos un eclipse, el Sol está tapado parcialmente, por lo que hay una disminución de la luz ambiental que comporta que la luz infrarroja sea leve —es decir, hay poca sensación de calor—. Es decir, las personas pueden mantener la mirada sin darse cuenta de que las radiaciones ultravioletas le están afectando a la retina. Además, como hay poca luz ambiental, la pupila se dilata facilitando la entrada de radiaciones ultravioletas en la retina, que es el tejido sensible a la luz situado en la parte posterior del ojo. La retina, además, no dispone de receptores del dolor, por lo que estás lesiones en el momento de la exposición son indoloras. Los síntomas pueden aparecer horas más tarde.
Así, mirar directamente al Sol durante un eclipse sin la protección adecuada puede provocar una lesión conocida como retinopatía solar. Una exposición intensa a la luz solar puede dañar las células responsables de la retina, especialmente, de la visión central. Los síntomas que pueden aparecer en estos casos son lesiones en la superficie ocular ocasionadas por la luz infrarroja y lesiones en la retina ocasionadas por la luz ultravioleta y con afectación de la visión central.
Síntomas en la superficie ocular
Las lesiones en la superficie ocular son poco frecuentes y, cuando aparecen, generalmente se acompañan de una afectación de la retina con pérdida de visión. Los síntomas son prurito, ojo rojo y sensación de cuerpo extraño. Los médicos, en estos casos, prescriben una pomada o gel lubricante para ir a dormir y lágrimas artificiales durante una semana. Si la clínica está directamente relacionada con el eclipse, se puede prescribir un colirio antibiótico.
Síntomas de lesiones en la retina
Normalmente aparecen en forma de escotoma—o punto ciego— central fijo o pérdida de visión. La mayoría de afectaciones visuales suelen ser transitorias y autolimitadas. Sin embargo, no hay ningún medicamento que haya demostrado evidencia cientifíca de mejora. Si hay síntomas en la superficie ocular, habrá que aplicar las medidas detalladas anteriormente.
Si una persona ha mirado directamente al eclipse y después nota cualquier cambio en su visión, es recomendable buscar valoración de un oftalmólogo lo antes posible. Especialmente deben consultarse de forma urgente síntomas como visión borrosa o distorsionada, nuevas manchas oscuras en el campo visual o una pérdida repentina de visión.
Sin tratamiento específico
Además, si aparece de forma súbita una gran cantidad de manchas o puntos flotantes, destellos de luz o una sombra similar a una "cortina" sobre parte del campo visual, se debe acudir inmediatamente a urgencias, ya que estos síntomas pueden indicar otros problemas graves, como un desprendimiento de retina.
Actualmente no existe un tratamiento específico capaz de revertir directamente la retinopatía solar. Y, aunque en muchas personas la visión mejora progresivamente durante las semanas o meses siguientes, en algunos casos pueden quedar alteraciones permanentes, como un pequeño punto ciego o distorsión de la visión.
Suscríbete para seguir leyendo
- La pregunta que toda persona con miopía y astigmatismo se hace ante el eclipse: ¿cómo me pongo las gafas homologadas si ya llevo gafas para ver?
- Alerta eclipse: retirado del mercado un nuevo modelo de gafas homologadas para ver el eclipse solar
- Eclipse solar hoy, en directo | A qué hora es en España, cómo verlo con gafas y última hora hora del fenómeno astronómico este 12 de agosto
- El gran eclipse solar total de 2027: durará más de 6 minutos y oscurecerá buena parte del planeta
- La hora exacta para no perderte la mayor visibilidad del eclipse solar del 12 de agosto en Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona
- El tráfico en Catalunya por el eclipse solar, en directo: restricciones en la AP-7, sanciones, recomendaciones y última hora del dispositivo de movilidad para este 12 de agosto
- Mercedes López Romero (45 años), casi ciega por ver un eclipse, pide no mirarlo hoy ni con gafas: 'Me da miedo como la gente va con niños y todo
- Un centro estético de Barcelona y una fábrica de L'Hospitalet, los únicos sitios con miles de gafas a la venta todavía para ver el eclipse