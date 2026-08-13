Mateo, el bebé que llegó con el eclipse tras casi 20 horas de parto

Ariana Altobelli y Cristian Huelga esperaban ver el eclipse con sus otros dos hijos, pero el nacimiento del pequeño, este miércoles por la tarde en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo, cambió por completo sus planes.

El 12 de agosto estaba marcado en el calendario de la familia por dos motivos. Uno, el eclipse que esperaban contemplar junto a sus otros dos hijos, ya mayores. El otro, que no dependía de ellos: los médicos ya les habían adelantado que probablemente Mateo nacería precisamente ese día. Y acertaron.

El pequeño, el tercer hijo de la pareja, llegó al mundo después de un parto que se hizo largo. El feliz padre explicó a LA NUEVA ESPAÑA que, aunque inicialmente hablaban de unas trece horas, contando desde que ingresaron en el hospital ovetense, alrededor de las 23.00 horas del martes, el proceso acabó prolongándose cerca de 20 horas. "Muy largo, pero el final muy bueno", resume la pareja.

Fueron muchas horas de espera hasta que finalmente pudieron tener a Mateo en brazos. El bebé nació a término y todo fluyó sin problemas. "Los nueve meses, todo bien", señalaron los padres, felices por la llegada del pequeño.

La coincidencia con el eclipse hace todavía más especial la fecha. Sus padres tenían previsto ir a verlo con sus otros dos hijos, pero finalmente no pudieron hacerlo porque estaban en el HUCA. El eclipse quedó fuera de sus planes y toda la atención de la familia estuvo puesta en el nacimiento de Mateo.

Nueve partos en un día especialmente intenso

El nacimiento de Mateo se produjo, además, en una jornada especialmente intensa para el área de Ginecología del complejo sanitario de Oviedo. La ginecóloga Sara Fernández definía el día como "muy caótico". En total, se atendieron nueve partos, frente a una media habitual de seis o siete.

La actividad fue, por tanto, notablemente superior a la de una jornada normal. Mientras en el exterior miles de personas estaban pendientes de un fenómeno astronómico que llevaba meses generando expectación, dentro del hospital las protagonistas fueron las familias que esperaban la llegada de sus bebés.

La llegada de Mateo en esta fecha no pilló completamente por sorpresa a sus padres. Los médicos ya les habían advertido de que el bebé probablemente nacería el 12 de agosto, justo el día del eclipse. La previsión se cumplió. Sin embargo, el cielo de Oviedo no acompañó demasiado a quienes sí tenían intención de contemplar el fenómeno. Las nubes cubrieron buena parte de Asturias y dificultaron la observación del fenómeno astronómico.

Ariana y Cristian ni siquiera llegaron a intentarlo. Su día transcurrió entre el ingreso, las horas de parto y la espera por conocer a su tercer hijo. Para ellos, el acontecimiento más importante de la jornada estaba dentro del hospital.

Ahora, el 12 de agosto tendrá un significado diferente para esta familia. Mateo nació el día que los médicos habían señalado y en una jornada que ya estaba llamada a ser excepcional por el eclipse. Sus otros dos hermanos podrán contarle algún día que tenían previsto verlo juntos, aunque finalmente todos acabaron pendientes de una llegada mucho más especial.

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