Catalunya registra 450 urgencias por daños en la vista en las primeras horas tras el eclipse

Catalunya registró durante el día de ayer, cuando tuvo lugar el eclipse de Sol, un total de 17.216 urgencias entre hospitales y centros de atención primaria (CAP), lo que supone un 12,2% más con respecto al mismo día de la semana anterior. De estas 17.216 urgencias, unas 239 fueron urgencias oftalmológicas hospitalarias y 165, urgencias oftamológicas de la atención primaria, las cuales representan entre un 2% y un 3% de las urgencias totales. Además, en lo que va de día hoy y hasta las 8 de la mañana —última hora de la que Salut ofrece cifras—, los centros de Catalunya han atendido ya 24 urgencias oftalmológicas hospitalarias y 22 urgencias oftalmológicas en la primaria. En total, el sistema de salud catalán ya ha atendido por el momento unas 450 urgencias oftalmológicas por lesiones oculares derivadas del eclipse.

Según Salut, los incrementos más significativos de las urgencias globales —que incluyen no solo lesiones oculares, sino también traumatismos, mareos, golpes de calor o accidentes— se produjeron en las Terres de l'Ebre (un 27,9% más) y en el Camp de Tarragona (un 24,2% más), las zonas de Catalunya donde mejor se vio el eclipse y que atrajeron a un mayor número de personas. Salut afirma que, pese a ello, la actividad asistencial se mantuvo dentro de los márgenes previstos.

En el resto de regiones, las urgencias globales subieron ayer un 15,2% en la Barcelona Metropolitana Sud, un 11,1% en el Penedés, un 7,1% en la Barcelona Metropolitana Nord y un 0,6% en Barcelona ciudad. En Catalunya Central hubo una reducción de las urgencias de un 10,7% y en Lleida, del 5,6%.

37 lesiones oculares en el SEM

En cuanto al Sistema d'Emergèncias Médiques (SEM) de Catalunya, este recibió un total de 115 llamadas relacionadas con el eclipse entre las 7 horas del 12 de agosto y las 7.30 horas de hoy. El SEM atendió a 109 personas por incidentes vinculados a este evento. De estas, 37 presentaban afecciones oculares. Solo 10 requirieron la movilización de ambulancias. Aunque las incidencias oftalmológicas del SEM aumentaron con respecto a la semana anterior, estas representaron una parte limitada de la actividad global.

Por otra parte, según las cifras de Salut, el volumen de llamadas al 061 se mantuvo estable. El día del eclipse de Sol hubo 7.827 llamadas, solo un 0,08% más que las 7.821 del 5 de agosto. Paralelamente, el número de personas atendidas por el SEM fue ligeramente inferior al de la semana precedente.

El resto de España

También en el resto de comunidades está habiendo un repunte de urgencias oftalmológicas relacionadas con el eclipse de Sol, aunque Catalunya es una de las zonas más afectadas, por población y también porque, al ser uno de los puntos de España donde mejor se vio el acontecimiento astronómico atrajo a muchos turistas. Así, durante las primeras horas 'post-eclipse' y teniendo en cuenta que no todas las autonomías han hecho públicos aún sus datos, al menos 219 personas han sido atendidas en hospitales y centros de salud por lesiones oculares en Madrid, Euskadi, Navarra, Baleares, Murcia, Asturias, Extremadura y Comunitat Valenciana.

Prevención

A pesar de ello, reconoció que durante los próximos días es posible que aparezcan afecciones oftalmológicas que no se perciben el mismo día. Los médicos recuerdan que es más probable que aparezcan lesiones en los próximos días que en estas primeras horas.

A las personas que empiecen a presentar síntomas los médicos les recuerdan que estos no aparecerán de un momento a otro, sino que comenzarán a notar alguna molestia o alguna mancha. Si ocurre, deben acudir a su hospital de referencia para ser visitados por un especialista,