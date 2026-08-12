Normalidad en los CAP y hospitales de Catalunya en la jornada del eclipse: los sanitarios esperan las visitas oftalmológicas a partir de mañana

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha recibido un total de 12 consultas al 061 Salut Respon relacionadas con el eclipse de Sol en Catalunya desde las 7 de la mañana hasta las 13.30 horas, según cifras de la Conselleria de Salut. Todas estas llamadas han sido atendidas de manera telefónica y no han requerido movilizar ninguna ambulancia, ya que se han hecho para solventar dudas. Previendo un aumento de las llamadas al 061, Salut actualizó, semanas atrás, las instrucciones para el personal de atención telefónica tanto del 061 como del 112. De momento, según fuentes de EL PERIÓDICO, la situación en los centros sanitarios del territorio es de total normalidad.

Este mismo miércoles 12 de agosto el Govern ha activado el Pla territorial de Protecció Civil de Catalunya (Procicat) debido, entre otras cosas, al aumento de la movilidad. Fuentes de la conselleria de Salut explican a este diario que no se espera que se produzca esta noche un aumento de las visitas a las urgencias de hospitales por lesiones oculares producidas por el eclipse. Estas lesiones comenzarán a manifestarse, principalmente, durante la madrugada del día 13 y a lo largo de la mañana siguiente. Se verán, sobre todo, en la atención primaria. Las mismas fuentes no descartan que se produzcan durante la tarde de hoy y la noche accidentes derivados de la elevada movilidad.

Plan de contingencia

Salut tenía previsto, desde hace semanas, un plan de contingencias sanitario en aquellas regiones de Catalunya donde el eclipse solar se producirá en su totalidad. La conselleria reconoce una "infradotación de los recursos humanos" al coincidir este acontecimiento astronómico en pleno período vacacional, por lo que semanas atrás pidió planificación a hospitales y centros de atención primaria (CAP). Esta falta de recursos se mezcla, además, con un "incremento de la población en el territorio que puede comportar un aumento de la demanda asistencial por patologías comunes" y con un "aumento de la movilidad asociada al evento".

En las regiones sanitarias de Lleida, el Camp de Tarragona y las Terres de l'Ebre, Salut sí ha reforzado las urgencias y las unidades de oftalmología de los centros. El dispositivo dará comienzo la misma noche del eclipse, y se alargará con "la máxima cobertura posible" durante la mañana de los días 13 y 14 de agosto.

Así, en los centros hospitalarios de referencia de cada región sanitaria, están los servicios de urgencias con profesionales del ámbito de la medicina, enfermería y traumatología durante el día de hoy. Asimismo, en lo que se refiere a las urgencias oftalmológicas, hay un médico residente de presencia y se dispone de un médico adjunto localizable que, si la situación lo requiere, se desplazará a los centros para prestar atención presencial. Los días posteriores, el 13 y 14 de agosto, se garantizará la atención urgente de mañanas a través de consultas externas y, al mismo tiempo, se dispondrá de un servicio de guardia localizable habitual en el Hospital Universitari Arnau de Vilanova, el Hospital Joan XXIII y el Hospital de Tortosa Virgen de la Cinta.

En los CAP de estas tres regiones sanitarias hay un refuerzo del servicio primario integrado por un profesional de medicina y otro de enfermería desde la tarde del 12 de agosto hasta el 13 de agosto al mediodía. El SEM tiene constituido el centro de coordinación operativa con Protecció Civil en el 112 de Reus.

Próximos días

Además, en Barcelona, hospitales como Sant Joan de Déu han pedido a sus equipos de urgencias y oftalmología que estén "prevenidos" ante un aumento, en los próximos días, de lesiones oculares, las cuales "se pueden producir en todo el territorio, independientemente de si se encuentra dentro de la franja de visibilidad del eclipse total", según un email enviado a la plantilla al que ha tenido acceso este diario.

Los médicos recuerdan que la afectación retiniana causada por ejemplo por un eclipse Sol, como el que tendrá lugar hoy, no causa dolor. Es decir, la persona puede sufrir una lesión y no darse cuenta porque no tiene dolor. Las afectaciones, como manchas en la visión, pueden tardar días en aparecer. Por eso es importante, insisten, en utilizar hagas homologadas durante todo el eclipse.