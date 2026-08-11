El caso de hantavirus aislado en Galicia recibe el alta y regresa a su país tras dar negativo en la PCR

El turista franco-argentino que estaba aislado en un domicilio de Galicia por un caso de hantavirus ha recibido el alta epidemiológica tras dar negativo en la prueba PCR y ya ha podido emprender el viaje de regreso, según ha informado la Consellería de Sanidade.

Las PCR realizadas tanto al turista como a sus dos contactos estrechos han resultado negativas; sin embargo, los dos contactos deberán permanecer en cuarentena durante 42 días desde el pasado 28 de julio, tal y como establece el protocolo sanitario. La Xunta mantiene el seguimiento de ambos contactos durante el periodo de cuarentena establecido.

El turista franco-argentino viajó en Galicia sin síntomas tras presentar un cuadro respiratorio leve en Francia, donde se confirmó, cuando ya estaba en España, el positivo en hantavirus de la variante Andes. Desde que se comunicó el caso, el viajero estuvo aislado en su alojamiento en la comunidad autónoma, sin que fuera necesario su ingreso en un centro médico porque estaba asintomático. La Dirección Xeral de Saúde Pública activó el protocolo de vigilancia epidemiológica en cuanto recibió la notificación, con seguimiento del afectado y de sus contactos estrechos.

El hombre pudo ser contagioso entre el 18 y el 28 de julio, según afirman los responsables de la investigación epidemiológica realizada en Francia. El Ministerio francés de Sanidad emitió un comunicado en el que subrayó que "el riesgo de transmisión se considera en cualquier caso débil". Destaca que, en todo caso, esta amenaza corresponde "únicamente" a las personas que estuvieron en contacto estrecho con el contagiado, es decir, quienes convivieron bajo el mismo techo, compartieron habitación o transporte —a menos de dos metros durante un período de por lo menos 15 minutos— y los sanitarios que lo atendieron sin protección adaptada a este virus.

El hombre visitó el país galo durante la segunda mitad de julio. Estuvo en las regiones francesas de Nueva Aquitania, Normandía y Île de France. Durante su estancia desarrolló algunos síntomas similares a los de la gripe que le llevaron a una consulta médica. Los facultativos franceses que lo atendieron aún tenían en mente la epidemia de hantavirus del crucero MV Hondius que había salido de Argentina, por lo que decidieron verificar si podía tratarse de esta enfermedad. Encargaron un test, cuyo resultado positivo se conoció este jueves, cuando el turista ya no se encontraba en Francia, sino en España.