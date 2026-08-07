Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lluvias CatalunyaAemetCeutaRodriPlayasBarcelonaGafas eclipseMotos eléctricasEclipse solarSilvia Intxaurrondo
instagramlinkedin

ESTUDIO

El duelo prolongado por la pérdida de un ser querido acelera el deterioro cognitivo en las personas mayores

Un reciente estudio del Hospital del Mar y de la Universitat Autònoma de Barcelona recoge que entre el 7 y el 10% de las personas de más de 60 años sufrirán un duelo complicado

El deterioro cognitivo leve, reto pendiente para frenar las demencias: solo se diagnostican la mitad de los casos

Dos personas mayores pasando el rato al aire libre.

Dos personas mayores pasando el rato al aire libre. / ALVARO MONGE / EPC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Nieves Salinas

Nieves Salinas

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Perder a un ser querido puede afectar a la capacidad cognitiva en las personas mayores. Un reciente estudio del Hospital del Mar y de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), publicado en la 'Revista Colombiana de Psiquiatría', revela que en casos de duelo prolongado se puede producir o agravar el deterioro cognitivo de quien lo sufre.

El duelo prolongado, que puede considerarse una situación patológica, es una reacción intensa que persiste en el tiempo y que se extiende durante más de seis meses después de la pérdida del ser querido. Se considera una situación relativamente habitual. Así, se calcula que entre el 7% y el 10% de las personas de más de 60 años sufrirán un duelo complicado, señalan los investigadores.

Sus síntomas son, entre otros, añoranza intensa, preocupaciones persistentes, pensamientos y recuerdos de la persona muerta, dificultad para aceptar la pérdida y seguir adelante, así como la pérdida de sentido vital. Según el nuevo trabajo, en el grupo de población estudiado, esta situación puede ir más allá de los factores emocionales y afectar también a la cognición.

Desde los 60

El trabajo ha revisado la evidencia científica publicada hasta ahora sobre la cuestión y ha analizado 11 trabajos publicados en revistas. Los datos analizados indican que este tipo de duelo es un factor de riesgo para la aparición del deterioro cognitivo o en su acentuación, en caso de que ya estuviera presente. 

"El duelo prolongado constituye un factor de riesgo independiente para el deterioro cognitivo, diferenciable de otros", explica Laura Maldonado-Liñán, investigadora del Departamento de Psicología Clínica y de la Salud de la UAB y primera autora del trabajo.

Memoria inmediata

Las afectaciones más habituales se producen en la memoria inmediata, la atención y a la velocidad de procesamiento, las funciones ejecutivas, la fluidez verbal y la habilidad visual y espacial. También incluyen dificultades específicas en tareas que requieren toma de decisiones emocionales, se añade.

Estas consecuencias pueden acentuarse más o menos en función de la intensidad del duelo prolongado y de las características de la persona, como es el caso de la presencia de otros factores de riesgo previos, enfermedades con afectación a la cognición o psicopatológicas.

Posibles enfermedades

"Más allá del factor emocional de la pérdida, el duelo patológico también tiene una afectación cognitiva", apunta el doctor Josep Deví, autor principal del estudio, neuropsicólogo y psicólogo clínico adjunto del Instituto de Salud Mental del Hospital del Mar. 

"En función de la intensidad y del tipo de persona, así como de la presencia de posibles enfermedades que ya comporten afectación cognitiva o trastornos psicopatológicos previos, se pueden agravar o hacer que este duelo patológico tenga repercusiones no solo emocionales sino también en el ámbito cognitivo", añade.

Valoraciones geriátricas

Los autores del estudio también apuntan a la necesidad de detectar e intervenir el duelo prolongado o patológico en las valoraciones geriátricas integrales de los pacientes, para prevenir sus consecuencias cognitivas. "Hay que hacerle un seguimiento y, dentro de este seguimiento, un tratamiento psiquiátrico y psicológico, farmacológico, si hace falta, para ayudar a la persona afectada a hacer una elaboración adecuada del duelo y superarlo", explica el doctor Deví.

Noticias relacionadas y más

Apunta que si se actúa de esta manera y desaparece el trastorno por duelo prolongado o remite en un porcentaje elevado en su sintomatología y no hay más patología neurológica o cognitiva asociada, "es de esperar que las consecuencias del duelo prolongado, las emocionales y las cognitivas, puedan ser reversibles, puedan remitir".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Catalunya abrirá compuertas en los embalses del Ter y el Llobregat para recuperar las playas
  2. Exclusiva | Los diarios policiales del Mundial de fútbol: El hombre que seguía a la princesa Leonor
  3. Detenido por matar a un hombre que ha aparecido desangrándose en una calle de Barcelona
  4. Protección Civil enviará Es Alert localizadas esta tarde si las tormentas se encallan en zonas concretas
  5. Detenido por homicidio imprudente el patrón de la lancha investigada por la muerte de un motorista de agua en Roses
  6. Un temporal de lluvia y granizo barre Catalunya y corta tres líneas de Rodalies
  7. Cuenta atrás para el 'eclipse del siglo': 5 consejos para elegir el lugar idóneo para observar el fenómeno el próximo 12 de agosto
  8. Catalunya vuelve a activar la alerta por intensidad y acumulación de lluvia: hasta 40 litros por metro cuadrado en solo 30 minutos

El duelo prolongado por la pérdida de un ser querido acelera el deterioro cognitivo en las personas mayores

El duelo prolongado por la pérdida de un ser querido acelera el deterioro cognitivo en las personas mayores

El turista que ha dado positivo en hantavirus está aislado en Galicia y Sanidad rastrea los posibles contactos

El turista que ha dado positivo en hantavirus está aislado en Galicia y Sanidad rastrea los posibles contactos

Madre e hijo, colegas en el hospital: Adrián vuelve como médico al hospital donde nació

Madre e hijo, colegas en el hospital: Adrián vuelve como médico al hospital donde nació

Ceuta solo ha realizado 22 pruebas para acreditar la minoría de edad de los adolescentes una semana después de la crisis

Ceuta solo ha realizado 22 pruebas para acreditar la minoría de edad de los adolescentes una semana después de la crisis

Los médicos, decididos a ir a la huelga indefinida a partir de octubre: "Es la mejor estrategia"

Los médicos, decididos a ir a la huelga indefinida a partir de octubre: "Es la mejor estrategia"

Los hospitales de Mallorca suspenden cirugías, incluso oncológicas, para liberar camas ante el eclipse

Los hospitales de Mallorca suspenden cirugías, incluso oncológicas, para liberar camas ante el eclipse

El director de la OMS advierte que el brote de ébola en RDC se duplica en casos semanales

El director de la OMS advierte que el brote de ébola en RDC se duplica en casos semanales

Las unidades de quemados logran recuperar a pacientes con el 85% del cuerpo dañado: "Hasta hace poco era un milagro"

Las unidades de quemados logran recuperar a pacientes con el 85% del cuerpo dañado: "Hasta hace poco era un milagro"