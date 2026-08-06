Los hospitales de Mallorca suspenden cirugías, incluso oncológicas, para liberar camas ante el eclipse

Los hospitales públicos de Mallorca están reprogramando las cirugías programadas para el próximo 12 de agosto para liberar camas y afrontar el dispositivo sanitario por el eclipse total de sol. Entre ellas, se están cancelando también intervenciones oncológicas que, según el IB-Salut, los equipos médicos consideran "demorables", con la intención de mantener disponibles el máximo de quirófanos, camas de UCI y puestos de reanimación ante un posible aumento de pacientes por accidentes o lesiones oculares.

Según explican fuentes del IB-Salut, la instrucción general es en adaptar la programación quirúrgica para garantizar capacidad de respuesta si ese día se produjera un incremento repentino de la demanda asistencial, por ejemplo un accidente con muchas víctimas. La previsión contempla que miles de personas se desplacen a Mallorca para presenciar el eclipse y que, en el peor de los escenarios, puedan registrarse traumatismos, accidentes de tráfico u otras urgencias que obliguen a intervenir de forma inmediata.

La medida ha provocado malestar entre algunos médicos de los servicios más tensionados, que cuestionan que se pospongan las intervenciones en un contexto de largas listas de espera. Entre los facultativos consultados, el retraso de las cirugías oncológicas es la decisión que ha generado más rechazo: "Es un escándalo", lamenta uno de ellos, que considera que el dispositivo debería haberse planificado con más antelación para evitar modificar la intervención de pacientes que ya están citados.

Sin embargo, desde el IB-Salut argumentan que el criterio responde a si la cirugía es demorable o no, con independencia de si es oncológica. Por ejemplo, según explican, un paciente con cáncer es prioritario, pero no necesariamente urgente, por lo que, si el equipo quirúrgico considera que la intervención puede retrasarse uno o dos días sin perjuicio clínico, se reprograma. En cambio, las operaciones urgentes o aquellas que no admiten demora se mantienen sin cambios. En resumen, según el IB-Salut, todas las cirugías que se están aplazando son "demorables, ninguna urgente".

En todo caso, según explican, la decisión corresponde a los servicios quirúrgicos de cada hospital, que revisan caso por caso la programación de la semana y determinan qué intervenciones pueden desplazarse. La intención del IB-Salut es que la mayoría de operaciones afectadas se adelanten como mucho cuatro o cinco días, aunque idealmente se trasladan al día siguiente del eclipse o el día anterior.

Son Espases y Son Llàtzer, principales afectados

En Son Espases se mantendrá la actividad quirúrgica ordinaria hasta las tres del mediodía, pero se han suspendido las cirugías de la tarde. Además, en este hospital se están reprogramando las intervenciones demorables de larga duración que requieran camas de críticos, tanto en UCI como en reanimación, para que estas camas estén disponibles por si hay que atender una emergencia múltiple.

Son Llàtzer, por su parte, ha adelantado todavía más el cese de las cirugías programadas. Los quirófanos dejarán de funcionar a partir de las 13.30 horas y las intervenciones que los médicos consideran demorables se están redistribuyendo entre los dos días anteriores y los dos posteriores al eclipse, según el IB-Salut. Este hospital es uno de los que prevé una mayor presión asistencial por su proximidad a la Playa de Palma, una de las zonas donde se espera una mayor concentración de personas para observar el fenómeno astronómico.

La situación es distinta en Inca y Manacor. El hospital de Inca lleva semanas liberando la agenda del día 12 y solo mantendrá la cirugía menor ambulatoria, es decir, aquella que no requiere ingreso hospitalario. El hospital de Manacor conservará parte de la actividad quirúrgica de la mañana y también la cirugía ambulatoria, pero con margen para dar altas durante la tarde si fuera necesario disponer de camas.

Con todo, desde el IB-Salut todavía no disponen de la cifra total de intervenciones que finalmente serán reprogramadas. Según explican, las reuniones en las que cada servicio quirúrgico decidirá definitivamente qué operaciones se aplazan se celebrarán entre el jueves y el viernes, ya que la programación cambia constantemente por ingresos urgentes, cancelaciones o modificaciones de última hora.

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Cabe recordar que para el día del eclipse se van a movilizar hasta 160 profesionales sanitarios de refuerzo repartidos entre Atención Primaria, hospitales y el SAMU 061, además de un refuerzo específico de los servicios de Urgencias y Oftalmología. El dispositivo sanitario que han diseñado incluye también el refuerzo de 18 centros de salud situados en las zonas donde se espera una mayor concentración de público. En Son Espases y Son Llàtzer, por ejemplo, habrá dos oftalmólogos extra de guardia para atender posibles daños en los ojos al mirar el eclipse. El dispositivo sanitario estará activo hasta el 15 de agosto, ya que algunas lesiones en la retina pueden manifestarse entre 24 y 48 horas después de la exposición al sol.