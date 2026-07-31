El Hospital de Bellvitge, líder en trasplantes renales con cirugía robótica en España: ya ha realizado 300 intervenciones

El Hospital de Bellvitge se ha convertido en líder en trasplantes renales con cirugía robótica en España. Desde que, en 2018, llevó a cabo su primera intervención, ya ha realizado trescientos trasplantes de este tipo. En 2025, el hospital lideró el trasplante renal en todo el territorio, con 207 intervenciones, y también el de donante vivo, con 43 procedimientos, todos ellos mediante cirugía robótica. De hecho, ha liderado el trasplante de donante vivo durante los tres últimos años. Así, de los 300 trasplantes robóticos realizados, más del 90 % han sido de donante vivo.

La cirugía robótica aporta la máxima precisión y permite una recuperación postquirúrgica más rápida y con menor riesgo de complicaciones, explica el hospital. Para los profesionales, también ha supuesto una importante ventaja técnica, ya que permite realizar trasplantes renales de alta complejidad, como los casos de personas con obesidad o aquellos que afectan al riñón derecho.

En este último caso, detalla Bellvitge, la vena renal es anatómicamente más corta que la izquierda, lo que puede provocar complicaciones en la anastomosis (la unión o conexión entre dos estructuras tubulares del cuerpo, como los vasos sanguíneos o los segmentos del intestino).

Trabajo coordinado

El programa de trasplante renal robótico se puso en marcha hace ocho años bajo el impulso del doctor Francesc Vigués. El cirujano destaca el trabajo coordinado y "superespecializado" del equipo multidisciplinar de la Unidad de Trasplante Renal, integrado por profesionales de urología, nefrología, anestesiología y enfermería, como una de las claves que han permitido alcanzar el hito de los 300 trasplantes robóticos.

En esta trayectoria, en 2020, el Servicio de Urología llevó a cabo el primer trasplante renal ortotópico con cirugía robótica del mundo. Es una intervención compleja y poco frecuente que consiste en extraer un riñón de la persona con insuficiencia renal, habitualmente el izquierdo, e implantar un órgano de donante en el mismo lugar mediante una incisión muy pequeña, lo que conlleva menos riesgos. Se trata de una cirugía compleja indicada para personas que no podrían someterse a un trasplante convencional.

Tutores de otros centros

La experiencia adquirida por los profesionales del Hospital de Bellvitge "ha sido clave" para poner en marcha programas de trasplante renal robótico en centros de toda España. "Hemos tutorizado directamente las primeras intervenciones en el Hospital del Mar, el Hospital Germans Trias i Pujol, el Hospital de Salamanca, el Hospital Universitario Cruces de Bilbao, el Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia, el Hospital Ramón y Cajal y el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba", desglosa el doctor Vigués.

El Da Vinci SP es un sistema de última generación con instrumentos optimizados para realizar intervenciones a través de una única incisión o de orificios naturales

La incorporación de las últimas evoluciones del robot Da Vinci, como el modelo SP (single port), el pasado mes de febrero, abre la puerta a cirugías todavía menos invasivas y a nuevas indicaciones quirúrgicas, señala el centro barcelonés.

El Da Vinci SP es un sistema de última generación con instrumentos optimizados para realizar intervenciones a través de una única incisión o de orificios naturales. "Confiamos en que, en un futuro próximo, podremos realizar un mayor número de trasplantes robóticos de donante fallecido gracias a la incorporación de nuevas plataformas y llegar a practicar cirugías que eran impensables hace apenas unos años", explica el doctor Òscar Buisan, jefe del Servicio de Urología del hospital.