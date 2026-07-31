Artritis reumatoide, lupus, ataxia de Friedrich... estas son las otras enfermedades que podrían acogerse a la jubilación anticipada

Tras la aprobación del real decreto que incorpora once nuevas patologías al listado de enfermedades que permiten acceder a la jubilación anticipada de los trabajadores con un grado de discapacidad igual o superior al 45%, la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), ya ha presentado nuevos informes correspondientes a otras seis patologías. Se trata de artritis reumatoide, ataxia de Friedrich, lupus eritematoso sistémico, paraparesia espástica familiar, encefalomielitis miálgica y ataxia SCA3.

"Seguiremos trabajando para que ninguna persona quede fuera de este derecho cuando concurran las condiciones previstas en la normativa. Nuestro compromiso es continuar impulsando nuevos informes, aportando evidencia científica y colaborando con las administraciones para que el listado siga ampliándose y responda a la realidad de las personas con discapacidad física y orgánica", señala Anxo Queiruga, presidente de la entidad.

Nuevas enfermedades

El Consejo de Ministros ampliaba este martes el acceso a la jubilación anticipada por razón de discapacidad a once nuevas enfermedades, entre ellas la espina bífida, la lesión medular, la enfermedad de Huntington, la esclerosis sistémica o la enfermedad de Parkinson. La ampliación permitirá que alrededor de 50.000 personas puedan beneficiarse de este derecho y acceder a la jubilación anticipada desde los 56 años cuando cumplan los requisitos establecidos.

Un paso adelante que celebra COCEMFE: "Se trata de un reconocimiento muy importante para miles de personas con discapacidad y para todas las organizaciones que llevamos años trabajando para que este derecho sea una realidad", subraya Anxo Queiruga.

Altamente discapacitantes

Queiruga ha destacado, además, que "esta ampliación supone un reconocimiento de la realidad que viven muchas personas con enfermedades altamente discapacitantes, cuya trayectoria laboral se desarrolla en condiciones especialmente complejas y con una reducción acreditada de la esperanza de vida. Es una medida de justicia social que responde a una demanda histórica del movimiento de la discapacidad".

La Confederación recuerda, finalmente, que este avance ha sido posible gracias al procedimiento abierto por el Real Decreto 370/2023, que sustituyó el antiguo listado cerrado de patologías por un sistema de actualización permanente mediante informes científicos y evaluación por una comisión técnica, permitiendo incorporar progresivamente nuevas enfermedades cuando exista evidencia suficiente sobre la reducción de la esperanza de vida.