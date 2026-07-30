Así es Mosquito Alert, la app de ciencia ciudadana que ya ha detectado especies invasoras en 500 municipios españoles

Mosquito Alert, la app del Ministerio de Sanidad que ayuda a la detección temprana de especies invasoras, como el mosquito tigre, y al seguimiento de los riesgos para la salud pública, ya ha contribuido a detectar mosquitos invasores en casi 500 municipios y ha participado en el 32% de los primeros hallazgos registrados en España. A través de la plataforma, puesta en marcha en 2014, cualquier persona puede enviar fotografías de mosquitos, comunicar posibles lugares de cría o notificar picaduras.

Las observaciones, explica el ministerio, son revisadas por especialistas. "Entender dónde avanzan los mosquitos, dónde persisten y cómo cambian sus patrones de actividad es esencial para anticipar escenarios futuros", señala Lucía García San Miguel, del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias de Sanidad.

Notificaciones

La plataforma forma parte desde 2023 del Plan Nacional de Prevención, Vigilancia y Control de las Enfermedades Transmitidas por Vectores como herramienta complementaria a los sistemas convencionales. Desde entonces, la ciudadanía ha enviado cerca de 70.000 observaciones: más de 44.000 notificaciones de picaduras, más de 15.000 fotografías de mosquitos adultos y alrededor de 10.000 avisos sobre posibles lugares de cría.

Este jueves, Sanidad anima a descargar Mosquito Alert y participar activamente en el seguimiento de los mosquitos. Cada observación "aporta conocimiento científico" y contribuye a reforzar la capacidad de prevención. La información permite complementar los sistemas convencionales de vigilancia y detectar de forma temprana cambios que pueden afectar a la salud pública, subraya este departamento.

Aumento de temperaturas

Sanidad recuerda que el aumento de las temperaturas puede favorecer la expansión de algunas especies y prolongan su actividad desde la primavera hasta el otoño. Sin embargo, las olas de calor extremas y las sequías prolongadas también pueden reducir su supervivencia al limitar el agua necesaria para el desarrollo de las arvas. La relación entre el calor, la presencia de mosquitos y la exposición a sus picaduras no es, por tanto, lineal y continúa, se apunta.

"Lo importante no es solo saber si habrá más o menos mosquitos, sino entender cómo las olas de calor alteran su comportamiento y la exposición de las personas a las picaduras. La participación ciudadana aporta datos esenciales", explica Frederic Bartumeus, investigador ICREA en el Centro de Estudios Avanzados de Blanes del CSIC y codirector de Mosquito Alert.

Expansión de virus

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado en 2026 del aumento de los casos de dengue y chikungunya en determinadas áreas de América y Asia y del riesgo de expansión del virus hacia nuevas áreas geográficas. En España, hasta el 19 de julio, se habían notificado 108 casos importados de chikungunya, frente a los 37 registrados en el mismo periodo de 2025.

Más de la mitad procedían de Bolivia y alrededor del 21% de Cuba. Hasta la fecha no se han documentado en España casos autóctonos de chikungunya transmitidos por mosquitos, pero la presencia de Aedes albopictus (mosquito tigre) en gran parte del litoral mediterráneo, las islas Baleares y otras localizaciones en nuestro país, indica el riesgo de que el virus e introduzca a partir de viajeros infectados y pueda ser transmitido a otras personas a través de estos mosquitos locales, señala Sanidad.

Lugares endémicos

El dengue, otra enfermedad transmitida por mosquitos del género Aedes sigue muy presente en lugares endémicos. Hasta el 19 de julio se habían notificado 124 casos importados, frente a los 153 registrados en el mismo periodo del año anterior. Cerca de la mitad estaban relacionados con viajes a Maldivas y algo más del 25% con otros países de América.

Este año no se han notificado casos autóctonos de dengue en España, aunque desde 2018 se han registrado episodios esporádicos de transmisión local, lo que hace necesario mantener la vigilancia y la detección temprana.

Virus del Nilo Occidental

En España, admite el ministerio, preocupa también la circulación del virus del Nilo Occidental, transmitido principalmente por mosquitos del género Culex. Hasta el 22 de julio de 2026 se había confirmado un caso humano en Alicante y dos casos en Sevilla, además de numerosas detecciones del virus en mosquitos en Sevilla y Almería.

Hasta esa fecha no se habían notificado focos en équidos ni en aves durante la temporada de este año. Durante 2025 se notificaron 45 casos humanos autóctonos, 37 confirmados y ocho probables, frente a los 158 registrados en 2024. La mitad de los casos sintomáticos presentó enfermedad neuroinvasiva y se produjeron cinco fallecimientos. La vigilancia animal detectó además 12 focos en équidos, distribuidos en Andalucía, Extremadura, Catalunya y las Illes Balears, y cuatro aves infectadas en Lleida, Cádiz, Huelva y Córdoba.

Un dron interviene en una campaña para el tratamiento contra los mosquitos que propagan el Virus del Nilo Occidental sobre un arrozal. / Rocío Ruz/Europa Press

Finalmente, Sanidad alerta a los viajeros a zonas endémicas de dengue, zika o chikungunya a protegerse frente a las picaduras de los mosquitos durante el viaje. Si regresan a zonas del país con presencia de Aedes albopictus (mosquito tigre) también deben protegerse frente a picaduras durante dos semanas, especialmente si desarrollan síntomas, para evitar la infección de los mosquitos locales y, por tanto, la aparición de casos autóctonos en personas no viajeras.