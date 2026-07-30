Un hospital de Barcelona, primero en España en usar una técnica que detecta en tiempo real las alergias alimentarias ocultas

El equipo del Instituto de Aparato Digestivo Teknon del Centro Médico Teknon de Barcelona se ha convertido en el primero -y único- en España en incorporar una técnica de endomicroscopía que permite observar en tiempo real las intolerancias alimentarias ocultas que no detectan los análisis de sangre. Un avance, reseña el centro sanitario, porque entre un 15% y un 20% de la población tiene síntomas digestivos, como dolor abdominal, distensión o diarrea recurrente, relacionados con la alimentación, que, en muchos casos, las pruebas convencionales no logran identificar una causa concreta.

El programa, llamado 'CellTolerance', es una tecnología de endomicroscopía confocal láser que permite, por primera vez en la práctica clínica en el país, observar a nivel microscópico y en tiempo real la respuesta de la mucosa del intestino delgado ante la presencia de un alimento.

En otros países

Los primeros procedimientos clínicos en el territorio español han sido liderados por el doctor Gherzon Casanova, especialista en aparato digestivo, "un hito" que convierte al centro barcelonés en el primero de España en incorporar esta herramienta asistencial, que ya se utiliza en Alemania, Francia, Bélgica y Suiza, así como también en instituciones de referencia como la Universidad de Stanford (Estados Unidos), reseña Teknon.

Se matiza que, sin embargo, la implantación de esta tecnología sigue siendo limitada por la necesidad de equipamiento altamente especializado y profesionales con formación específica.

Los métodos actuales

Los especialistas señalan que dolencias como el Síndrome del Intestino Irritable (SII) afecta a más de 300 millones de personas en todo el mundo. Aunque el 80% de estos pacientes asocia sus síntomas a la ingesta de determinados alimentos, las pruebas habituales de alergia suelen dar negativo de forma sistemática.

Esto se debe, señala el centro, a que las pruebas convencionales detectan principalmente alergias sistémicas en la sangre (mediadas por anticuerpos IgE), pero no identifican las reacciones que ocurren exclusivamente en la mucosa del propio intestino.

La evidencia científica demuestra que, más del 50% de las personas con SII, presentan alteraciones funcionales en su barrera intestinal que no eran visibles mediante los métodos diagnósticos estándar, lo que habitualmente conllevaba el uso de dietas restrictivas basadas en el ensayo y error.

Alteraciones inmediatas

Con la nueva tecnología, el especialista puede detectar "alteraciones inmediatas de la barrera intestinal, como un aumento de la permeabilidad o el desprendimiento de células epiteliales, e identificar exactamente qué alimento desencadena esa respuesta".

Este procedimiento se integra dentro de una gastroscopia convencional bajo sedación, de modo que añade entre 20 y 30 minutos a la exploración habitual, se explica. Durante el estudio, se administra un contraste por vía intravenosa (fluoresceína) y, mediante una sonda de fibra óptica introducida por el canal del endoscopio, el especialista obtiene una imagen en vivo del tejido con una resolución cercana a la de una biopsia de laboratorio, pero en tiempo real.

Dosis de alimentos

A continuación, detalla el centro médico, se aplican directamente sobre la mucosa pequeñas dosis de extractos alimentarios de control (como trigo, leche, huevo, soja y levaduras) o personalizados según las sospechas clínicas. En pocos minutos, el especialista evalúa si el alimento provoca una reacción inmediata en el tejido, valorando signos objetivos como el desprendimiento de células epiteliales o la pérdida de permeabilidad de la barrera intestinal (fuga de fluoresceína hacia la luz digestiva).

La herramienta "permite abordar los síntomas digestivos desde una perspectiva diferente: la integridad de la barrera intestinal"

Según explica el doctor Casanova, la herramienta "permite abordar los síntomas digestivos desde una perspectiva diferente: la integridad de la barrera intestinal", lo que facilita el paso "de una estrategia basada en dietas empíricas a una aproximación más personalizada", puesto que, al identificar qué alimentos generan una respuesta objetiva en la mucosa intestinal, "es posible diseñar una pauta de exclusión dirigida únicamente a esos componentes y evitar restricciones alimentarias innecesarias".

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El programa concluye el centro barcelonés, se fundamenta en más de una década de investigación clínica internacional y está validado por publicaciones en revistas científicas de referencia como Gastroenterology y Gut. Los datos asistenciales indican que, entre el 70% y el 80% de los pacientes, experimentan una mejoría significativa tras seguir una pauta nutricional adaptada a los resultados del test.