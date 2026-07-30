Un ensayo clínico evalúa la eficacia de PKB171, un gel para mejorar la fertilidad masculina y favorecer el embarazo natural

El Hospital Clínic, el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, el Hospital del Mar, la Clínica Fertty, la Clínica Sagrada Família, el CAP Roger de Flor y el CAP Pare Claret (Barcelona), son algunos de los centros que participan en un ensayo clínico multicéntrico que evalúa la seguridad y la eficacia de PKB171, un gel intravaginal de aplicación postcoital dirigido a mejorar la fertilidad masculina y aumentar las probabilidades de embarazo natural.

Según explica la Clínica Universidad de Navarra -otro de los centros participantes- la investigación analiza los resultados de un tratamiento diseñado para mejorar determinadas condiciones relacionadas con la calidad seminal y favorecer la capacidad reproductiva masculina. El ensayo está dirigido a parejas que llevan entre seis meses y dos años intentando conseguir un embarazo sin éxito y en las que existe un factor masculino leve o moderado asociado a alteraciones seminales.

Factor masculino

La infertilidad afecta aproximadamente a una de cada seis parejas y, en cerca de la mitad de los casos, existe algún factor masculino implicado. Sin embargo, la mayoría de las opciones terapéuticas actuales se centran en técnicas de reproducción asistida. El estudio EASY explora una vía diferente para actuar sobre algunas de las causas biológicas asociadas a la fertilidad masculina para favorecer la concepción de forma natural.

El estudio EASY reúne a algunos de los principales centros especializados en reproducción y fertilidad de España. Además, de los centros barceloneses y la Clínica Universidad de Navarra (en sus sedes de Pamplona y Madrid), participan el Hospital Universitario La Paz, HM Gabinete Velázquez y el Hospital San Rafael (Madrid) y el Hospital Universitario de Valme (Sevilla).

Conocimiento científico

Para el doctor Luis Chiva, director de la Unidad de Fertilidad y del Departamento de Ginecología y Obstetricia de la Clínica Universidad de Navarra, "la participación en este ensayo clínico representa una oportunidad para seguir avanzando en el conocimiento científico y ofrecer nuevas alternativas a las parejas que desean alcanzar el embarazo".

El especialista añade que "cada paciente que decide formar parte de esta investigación contribuye no solo a su propio proceso diagnóstico y terapéutico, sino también al progreso del conocimiento que podrá beneficiar a muchas otras familias en el futuro".