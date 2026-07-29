Ingresado un hombre de 46 años por fiebre hemorrágica de Crimea-Congo

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha confirmado un caso de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, una enfermedad viral que es transmitida por garrapatas, en la comunidad autónoma. Se trata de un varón de 46 años que ha sido trasladado a la Unidad de Enfermedades Infecciosas de Alto Riesgo del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid.

La zona donde se ha registrado el caso es en el área sanitaria de Puertollano, en la provincia de Ciudad Real. Según informa el Gobierno regional, el transporte sanitario se ha realizado mediante un dispositivo específicamente preparado para este tipo de situaciones, aplicando en todo momento los protocolos de bioseguridad y las medidas de protección establecidas, con el fin de garantizar la seguridad del paciente, de los profesionales intervinientes y del entorno.

Protocolos de vigilancia

La Dirección General de Salud Pública mantiene activados los protocolos de vigilancia epidemiológica y seguimiento previstos para este tipo de situaciones, en coordinación con los servicios asistenciales y las autoridades sanitarias competentes.

El director general de Salud Pública, Joaquín Torres, ha resaltado que la fiebre hemorrágica Crimea-Congo es una enfermedad viral que es transmitida generalmente por garrapatas; concretamente por un tipo especial de garrapata que se llama la Hyalomma, de procedencia africana.

Una zoonosis

Es una zoonosis relacionada con la ganadería. Se trata de una enfermedad poco frecuente en Europa y en España, siendo endémica en África. Los síntomas de esta enfermedad constan fundamentalmente de dos fases. Una primera fase que empieza con fiebre brusca, normalmente dolor de cabeza y dolor muscular y luego puede venir una fase hemorrágica, que es la fase que presenta mayor gravedad y que puede tener mayor transmisión.

Desde la Dirección General de Salud Pública de Castilla-La Mancha se han transmitido una serie de recomendaciones como intentar no ir campo a través, intentar utilizar los senderos porque las garrapatas están en las hierbas y aprovechan, con el roce, a posarse en el ser humano.

Siempre que se vaya al campo a hacer una excursión, añaden las autoridades sanitarias, a la vuelta es importante revisar la ropa, revisarse el cuerpo y revisarse también el cuero cabelludo que pueden quedar ahí ocultas las garrapatas. Asimismo, en muchos casos puede ser de utilidad el uso de repelentes específicos para garrapatas.